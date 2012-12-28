Во время празднования «Липецких зорь» частично перекроют улицы

Интернациональную и Саперную.

Городской праздник выпускников «Липецкие зори» состоится 27 июня. На время торжества будут частично перекрыты улицы Интернациональная и Саперная.«Для ребят это важный и особенный день — завершение школьного этапа и начало нового пути. В городе уже сложилась добрая традиция отмечать его вместе, на центральной площади. Программа в этом году насыщенная, подготовлены концерт и различные активности. Постарались сделать так, чтобы вечер запомнился выпускникам», — написал в соцсетях и. о. мэра Михаил Щербаков.Он попросил жителей заранее ознакомиться со схемой перекрытия движения и организацией прохода на площадь, чтобы избежать неудобств в день праздника. А также он напомнил, как действовать, если объявят красный уровень опасности.