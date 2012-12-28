Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты
Комиссию по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета возглавит его председатель
Общество
271
57 минут назад
Во время празднования «Липецких зорь» частично перекроют улицы
Интернациональную и Саперную.
«Для ребят это важный и особенный день — завершение школьного этапа и начало нового пути. В городе уже сложилась добрая традиция отмечать его вместе, на центральной площади. Программа в этом году насыщенная, подготовлены концерт и различные активности. Постарались сделать так, чтобы вечер запомнился выпускникам», — написал в соцсетях и. о. мэра Михаил Щербаков.
Он попросил жителей заранее ознакомиться со схемой перекрытия движения и организацией прохода на площадь, чтобы избежать неудобств в день праздника. А также он напомнил, как действовать, если объявят красный уровень опасности.
0
0
1
1
1
Комментарии