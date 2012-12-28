Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный

Сегодня, 23 июня, в региональном правительстве заговорили о временном ограничении продажи бензина, Госжилинспекция просит помочь жильцам дома на Сиреневом проезде, которые остались без лифта, и полицейские задержали романтика, подозреваемого в краже медведя для любимой.