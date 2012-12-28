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Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
Общество
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сегодня, 20:26
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Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
Сегодня, 23 июня, в региональном правительстве заговорили о временном ограничении продажи бензина, Госжилинспекция просит помочь жильцам дома на Сиреневом проезде, которые остались без лифта, и полицейские задержали романтика, подозреваемого в краже медведя для любимой.
«В июне потребление АИ-95 выросло более чем в полтора раза по сравнению с маем. АИ-92 — примерно в 1,3–1,4 раза. И месяц ещё не закончился. Когда к вопросам логистики добавляется резкий рост спроса, бензин на АЗС заканчивается за часы. Дальше простая арифметика: кто-то заправил сухой бак, а кто-то залил 10 литров и ещё 30 в канистру. У одних запас в гараже, у других сухой пистолет на заправке. К слову, уже находим посты о продаже 95-го частниками», — отметил Михаил Шаршаков.
Речь идёт о краткосрочной мере для снижения необоснованного спроса, вымывания бензина и обеспечения доступности топлива для большего числа жителей.
Бензин поступает в регион, «Роснефть», «Лукойл» и «Teboil» топливо в Липецкую область как привозили, так и привозят.
Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что с предложением, ограничить продажу бензина к нему обратился липчанин.
Напомним, уже несколько дней липчане ощущают проблемы с бензином на заправках.
Эта новость сегодня стала самой популярной на GOROD48 и набрала больше сотни комментариев.
«Какой рост потребления, враньё, если бы бензин был, никто бы и не бросился запасаться, тем более в канистры. Я 19 на трассе дон на Лукойле еще спокойно заправился, вообще машин не было, а 20 он уже закончился. Чушь не несите», — написал Гость.
«Шизоиды, сами льют в бак, а потом еще канистры по 20 литров наливают, итого 60 литров увидел в багажнике. Мозгов ноль», — ответил Гарик.
«Не имеете права! Куда хочу, туда и заливаю! Кроме машин еще есть много техники, работающей на бензине! Это самоуправство!» — возмущается Дед.
«Вчера отстоял в очереди 1,5 часа, никто канистры не тарил, заливают в бак, потому что бензин кончился, а ездить нужно, у многих работа за 30-40 и больше километров, на автобусе дорога значительно дольше и с несколькими пересадками, бензин оказался лишь на шестой заправке, которые объезжал в 11 ночи», — рассказал историю еще один Гость.
«Забавно, на фоне проблем с топливом перестали отключать мобильный интернет. С 6 утра работает! Не хотят злить народ?» — поделился наблюдением Савелий.
«У некоторых зарплата зависти от того есть у него в баке бензин, волка ноги кормят другими словами, накатываю по 200 км в день, и так миллионы в стране, как так халатно можно относится к стратегически важным вещах? Ответственные за это, как минимум, с белым билетом на улицу должны выпроваживаться», — возмутился Гонщик.
«Мне нечем косить траву, пилить дрова. С машины сливать не получится. В машине — 95-й, в триммере, мотоблоке, бензопиле — 92-й. Если человек не льет одновременно и в бак и в канистру, почему нельзя просто в канистру. 20 литров — это не тот объем, чтобы на нем заработать. А кому перепродать надо, как раз те и с бака сольют», — не понимает Что за бред??!!
«Возможно, кому-то будет и лучше, если он не сядет за руль. Посмотрите сколько пострадавших в ДТП у нас», — постарался найти позитив С другой стороны.
«Напишу губернатору письмо с просьбой понизить налоги на авто. Вдруг прокатит. Вот мужик написал про 30 литров и вопрос уже решен», — съязвил Колян.
Жителям многоэтажки с новым сожженным лифтом придется сбрасываться на новый подъемник, если не помогут власти. В одном из подъездов десятиэтажки № 6/1 по проезду Строителей еще 3 декабря кто-то сжег лифт. И теперь жильцы ходят пешком. Лифт был практически новый, случай не гарантийный.
Соседи из других подъездов, а также первых этажей, вряд ли захотят скидываться. А лифт стоит вместе с работами 3-3,5 миллиона рублей!
Сегодня на комиссии горсовета заместитель руководителя Госжилинспекции Сергей Музалевских попросил рассмотреть вопрос помощи людям.
Кстати, проблемы с лифтами отнюдь не в одном доме, а в 14-ти, правда, там случаи гарантийные — установили сверхчувствительные к перепадам напряжения в сети и перекосам фаз в электросетях подъемники. ФКР, к слову, уже поменял подрядчика и больше не покупает такие «нежные» лифты.
И еще о городских новостях. Вице-мэр Светлана Сурмий раскритиковала план по вводу жилья в Липецке.
— План по строительству нового жилья в Липецке нереальный, — резюмировала вице-мэр. — В этом году мы сумеем ввести не более 200 тысяч квадратных метров новостроек. В январе–апреле текущего года в городе введено в эксплуатацию 53,3 тысячи квадратных метров жилья — один многоквартирный дом площадью 24,3 тысячи квадратных метров, остальное строительство — это индивидуальное жилье, — заявила чиновница.
«Хоть какая-нибудь великомудрая голова из т. н. правительства ЛО просчитала, сколько в новостройках у застройщиков стоит некупленного жилья? У нас дома стоят незаполненными, а мы ещё хотим строить? Может, хватит раздавать Липецкую землю под точечные застройки? Может, эти площади отдать под скверики для облысевшего города? Может, не стоит перегружать и без того изношенные коммуникации очередными «свечками»? Может, хватит рвать зубами Липецк, а потом с мошной в Москву?» — спросил Фокс.
А из хороших новостей — в Липецке в этом году отремонтируют улицы Советскую и Первомайскую. Правда, как всегда, есть нюансы.
Полицейские раскрыли, пожалуй, самую романтичную кражу года! 31-летний липчанин украл огромного плюшевого медведя для возлюбленной.
Во время прогулки по берегу реки Воронеж, он решил сделать сюрприз своей подруге. Оставив спутницу минут на десять, он зашёл в цветочную лавку и прихватил оттуда плюшевого медведя, после чего вернулся со словами: «Малышка моя любимая, это тебе!». Девушка, ни о чём не догадываясь, с радостью приняла подарок и унесла игрушку домой.
Но с криминальным презентом пришлось расстаться: полиция изъяла его и вернула в торговый павильон. Кавалеру теперь грозит до пяти лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а подозреваемый уже не раз попадался на имущественных преступлениях.
«Вот такие у нас женихи живут. Все в кредитах и долгах. Даже на медведя нет денег. Сейчас скажут, что алкаш этот. А другие такие же: долги, ипотеки до гроба, брошенки-жены и дети от них. Нищета. Полная нищета», — написала Молодуха.
«Чего не сделаешь ради любви?! Понять и простить парня. Хотя бы условку дали», — считает Алексей.
«Взяли медвежатника! Органам респект», — посмеялся 7777777.
Полицейские раскрыли еще одну кражу. Она была не такой романтичной. Мужчина вынес из магазина, расположенного в 15-м микрорайоне средств гигиены и продуктов — кофе и конфет в коробках на 5185 рублей. Его вычислили по видеокамерам.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +25 до +27 градусов.
И обратите внимание, мэрия опубликовала программу Дня молодежи. Отмечать планируется с пятницы по воскресенье. Часть улицы Фрунзе сделают пешеходной.
А и.о. мэра Липецка Михаил Щербаков, рассказал, как пройдут «Липецкие зори» 27 июня.
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