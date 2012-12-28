Вице-мэр Светлана Сурмий заявила о падении объемов ввода жилья застройщиками.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий, отчитываясь о работе в 2025 году возглавляемого ею департамента градостроительства и архитектуры сообщила, что в городе ввели 285,4 тыс. кв. м жилья (в т.ч. 18 многоквартирных домов общей площадью 208,1 тыс. кв. м) — 84% от плана в 340 тысяч «квадратов». На каждого горожанина, таким образом, пришлось 0,59 кв. м нового жилья вместо запланированных 0,7. Причинами падения объемов гражданского строительства были названы рост цен на стройматериалы, отмена льготной ипотеки и высокая ключевая ставка Центробанка. «Все это снизило спрос и удорожило проекты».— План по строительству нового жилья в Липецке нереальный, — резюмировала вице-мэр. — В этом году мы сумеем ввести не более 200 тысяч квадратных метров новостроек. В январе-апреле текущего года в городе введено в эксплуатацию 53,3 тысячи квадратных метров жилья — один многоквартирный дом площадью 24,3 тысячи квадратных метров, остальное строительство — это индивидуальное жилье.При этом департаментом выдано 102 разрешения на строительство при плане в 84), а в стадии возведения находится 607,9 тыс. кв. м жилья (после окончания заседания Светлана Сурмий сообщила GOROD48, что пока живы все основные застройщики Липецка).Основными строительными площадками в городе под многоэтажное строительство являются микрорайоны «Университетский», «Взлетный», «Европейский», «Победа», Тракторный и район Опытной станции.Продолжается работа по реализации проектов комплексного развития территорий по пяти заключенным ранее договорам с липецкими и иногородними застройщиками. Так, в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова липецкое ООО «СЗ «Спецфундаментстрой» взялось возвести 52 000 кв. м нового жилья плюс детсад. На Тракторном и на на улице Радиаторной в центре города воронежское ООО СЗ «ЖБИ- ЖИЛСТРОЙ» планирует сдать в эксплуатацию 101 640 кв.м жилья. Там же, на Тракторном, у границ промзоны в районе улиц Ильича, Волгоградской, Студенческой, 3-го Сентября другой воронежский застройщик намерен поднять несколько высотных домов общей площадью 129 204 кв. м. Между администрацией Липецка и зарегистрированным в Астрахани ООО «СЗ Правда» заключен о комплексном развитии несмежных незастроенных территорий площадью 7,17 га, в районе Манежа с планируемым объемом жилья в 61 302 кв. метров. Липецкое ООО СЗ «Строймастер» обязался освоить пустырь в районе улиц Октябрьской и Валентина Скороходова, построив там 7-этажный дом площадью 5,4 тыс. кв. метров. Липецкое АО «ДСК» намерено застроить земельный участок площадью 15 517 кв. м на берегу реки Воронеж в районе улицы 50 лет НЛМК, возведя там до 20 000 кв. м жилья.Кстати, на Тракторном наконец-то завершились работы по строительству за счет бюджетных средств новых инженерных сетей к инвестиционным площадкам. В районе было реконструировано 8,6 километров сетей водоснабжения и водоотведения, а также 500 метров — теплоснабжения.В этом году мэрия намерена найти застройщиков еще для трех территорий: улицы Интернациональной, расселенного района улиц Калинина-Радиаторной и улицы 40 лет Советской Армии.Выслушав Светлану Сурмий, депутаты порекомендовали мэрии скорректировать в сторону уменьшения ранее намеченные планы по вводу жилья в Липецке с учетом неприятных тенденций в экономике страны и региона.