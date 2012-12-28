Известную липецкую предпринимательницу Ирину Кретову будут судить в Саратове за мошенничество
В Липецкой области выросло производство автотранспорта и медикаментов, сократилось производство одежды
Мэрия подала в Арбитражный суд на подрядчика «РВК» за просрочку благоустройства улицы Папина
28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»
Солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев открыл XI музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова
Происшествия
45
сегодня, 16:07
Желтый уровень снят
0
0
0
0
0
Комментарии