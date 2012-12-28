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319
31 минуту назад
1

Часть улицы Фрунзе сделают пешеходной на два дня

«Арбатом» улица станет на время празднования Дня Молодежи.

Как сообщили в мэрии Липецка, в связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню молодёжи, с 26 по 28 июня включительно будет закрыт для движения участок улицы Фрунзе – от пересечения с улицей Первомайской до перекрёстка с улицей Октябрьской.

На время проведения мероприятий изменится схема движения общественного транспорта:

Автобусы маршрутов №33, 33а, 306, 322, 325 в направлении Петровского моста будут следовать по схеме:
«пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пл. Петра Великого – Петровский мост».

Автобусы маршрута №359 будут двигаться по схеме:
«пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Первомайская – пл. Петра Великого – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК».

Автобусы маршрута №28 будут следовать от площади Революции по улицам Фрунзе, Первомайской, через площадь Петра Великого, далее по улицам Неделина, 50 лет НЛМК и затем – по утверждённой схеме.

Для маршрутов №33, 33а, 306, 322, 325 и 359 следующей после остановки «Площадь Театральная» станет остановка «Дворец Правосудия».

При движении к площади Театральной автобусы маршрутов № 33, 33а, 359 и 325 (в часы работы Петровского рынка) будут следовать по схеме:
«ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – пл. Петра Великого – пл. Революции – ул. Советская – пл. Театральная».

Объезд закрытого участка для автомобилистов будет осуществляться по улицам Первомайской и Октябрьской.
перекрытие улицы
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Комментарии (1)

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Гость
7 минут назад
Наша администрация города Липецка с огнём играется какие щас могут быть массовые мероприятия каждый день Бпл красный уровень опасности и ракетная тоже в соседнем Воронеже вопще люди погибли от ракетного удара и не только по всей России удары а унас гулянки праздники ?
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