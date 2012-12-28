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На Центральном пляже спасли 14-летнюю девочку
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В Липецкой области еще один жаркий день
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28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»
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64
23 минуты назад
1

В области введен режим воздушной опасности

Желтый уровень угрозы «Воздушная опасность» объявлен в Липецкой области.

воздушная тревога
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Комментарии (1)

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16 минут назад
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