Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак
28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»
В Липецкой области выросло производство автотранспорта и медикаментов, сократилось производство одежды
Солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев открыл XI музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова
28-летняя жительница Тербунского округа перевела деньги «представителю Telegram Людмиле»
Липецкая вечЁрка: БПЛА прилетел в дом, лось на улице и липчанку судят за аферу с отловом собак
Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда
Происшествия
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23 минуты назад
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В области введен режим воздушной опасности
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