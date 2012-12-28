В Липецкой области сегодня рассмотрят вопрос введения временного порядка отпуска бензина

Один из вариантов: 30-40 литров бензина и только в бак автомобиля.

Министр информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков сообщил, что уже сегодня до конца дня Правительство Липецкой области рассмотрит вопрос введения временного порядка отпуска бензина. Один из вариантов: 30–40 литров бензина и только в бак автомобиля. Правда, в канистры заправки и так не наливали бензин с начала июня — но теперь это решение планируют зафиксировать на уровне правительства. Потому как при наличии восьми колонок и 16 пистолетов на АЗС заправщикам было сложно за всеми клиентами уследить.«В июне потребление АИ-95 выросло более чем в полтора раза по сравнению с маем. АИ-92 – примерно в 1,3–1,4 раза. И месяц ещё не закончился. Когда к вопросам логистики добавляется резкий рост спроса, бензин на АЗС заканчивается за часы. Дальше простая арифметика: кто-то заправил сухой бак, а кто-то залил 10 литров и ещё 30 в канистру. У одних запас в гараже, у других сухой пистолет на заправке. К слову, уже находим посты о продаже 95-го частниками», — отметил Михаил Шаршаков.При этом министр информационной политики Липецкой области добавил: лично мониторит ситуацию с бензином на заправках и спекулятивные предложения в чатах автолюбителей в мессенджерах.В одном из них сегодня, например, написали: «На Титова есть весь бензин, очередь от «Гагаринского». Но тут же в чатах есть предложения налить бензин где-то в гаражах.В правительстве добавляют: решение по ограничению отпуска бензина пока не принято, никакого стремления усложнить людям жизнь в этом нет. Более того — с инициативой к губернатору вышли сами водители, которым надоело стоять в очередях. Сегодня утром к Игорю Артамонову пришло такое обращение от жителя, в котором он просит принять меры и ввести ограничения по продаже бензина.Речь идёт о краткосрочной мере для снижения необоснованного спроса, вымывания бензина и обеспечения доступности топлива для большего числа жителей.Бензин поступает в регион, «Роснефть», «Лукойл» и «Teboil» топливо в Липецкую область как привозили, так и привозят. Но спрос растёт в геометрической прогрессии. При этом растущий спрос не связывают с туристическим сезоном, а скорее с потребительским ажиотажем.Пока есть вопросы по мототранспорту, питбайкам, гидроциклам и маломерным судам — для последних сезон на днях только начался, а бензин для лодок и катеров нужно наливать как раз в канистры. Но в такой ситуации правительство вынуждено расставлять приоритеты.Если так дальше пойдёт — неминуемы проблемы в логистике, в той же доставке продуктов в магазины небольшими грузовиками. К cчастью, с дизелем пока особых проблем нет.