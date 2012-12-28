Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«За два месяца после свадьбы я потерял всё: жену, дочь»
Общество
Липчане воспринимают бензиновый ажиотаж как историю с гречкой
Общество
Липецкая вечЁрка: что там с бензином, вместо суда на СВО и «Свеча памяти»
Общество
Липецкие пожарные сняли девушку с крыши балкона 12-этажного дома на улице Крылова
Происшествия
В Липецкой области сегодня рассмотрят вопрос введения временного порядка отпуска бензина
Общество
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Хавалом»
Происшествия
В Липецке собака покусала семилетнюю девочку
Общество
Красавица Софья добежала до «серебра» Кубка России
Спорт
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице Гагарина столкнулись три автомобиля
Происшествия
Читать все
В Липецкой области сегодня рассмотрят вопрос введения временного порядка отпуска бензина
Общество
В Липецкой области включены сирены: ракетная опасность!
Происшествия
Жителям многоэтажки с новым сожженным лифтом придется сбрасываться на новый подъемник
Общество
Пенсионерка хотела заработать в интернете и перевела деньги мошенникам
Происшествия
Плевок соседке в лицо обошёлся в 8000 рублей
Происшествия
31-летний липчанин украл огромного плюшевого медведя для возлюбленной
Происшествия
За сутки в ДТП пострадали трое мотоциклистов: один из них — несовершеннолетний
Происшествия
Жильцы дома по улице Фрунзе жалуются на отсутствие горячей воды с 12 мая
Общество
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка
Происшествия
Отбой ракетной опасности
Происшествия
Читать все
Общество
3540
сегодня, 11:14
42

В Липецкой области сегодня рассмотрят вопрос введения временного порядка отпуска бензина

Один из вариантов: 30-40 литров бензина и только в бак автомобиля.

Министр информационной политики Липецкой области Михаил Шаршаков сообщил, что уже сегодня до конца дня Правительство Липецкой области рассмотрит вопрос введения временного порядка отпуска бензина. Один из вариантов: 30–40 литров бензина и только в бак автомобиля. Правда, в канистры заправки и так не наливали бензин с начала июня — но теперь это решение планируют зафиксировать на уровне правительства. Потому как при наличии восьми колонок и 16 пистолетов на АЗС заправщикам было сложно за всеми клиентами уследить.

«В июне потребление АИ-95 выросло более чем в полтора раза по сравнению с маем. АИ-92 – примерно в 1,3–1,4 раза. И месяц ещё не закончился. Когда к вопросам логистики добавляется резкий рост спроса, бензин на АЗС заканчивается за часы. Дальше простая арифметика: кто-то заправил сухой бак, а кто-то залил 10 литров и ещё 30 в канистру. У одних запас в гараже, у других сухой пистолет на заправке. К слову, уже находим посты о продаже 95-го частниками», — отметил Михаил Шаршаков.

При этом министр информационной политики Липецкой области добавил: лично мониторит ситуацию с бензином на заправках и спекулятивные предложения в чатах автолюбителей в мессенджерах.

В одном из них сегодня, например, написали: «На Титова есть весь бензин, очередь от «Гагаринского». Но тут же в чатах есть предложения налить бензин где-то в гаражах.

В правительстве добавляют: решение по ограничению отпуска бензина пока не принято, никакого стремления усложнить людям жизнь в этом нет. Более того — с инициативой к губернатору вышли сами водители, которым надоело стоять в очередях. Сегодня утром к Игорю Артамонову пришло такое обращение от жителя, в котором он просит принять меры и ввести ограничения по продаже бензина.

Речь идёт о краткосрочной мере для снижения необоснованного спроса, вымывания бензина и обеспечения доступности топлива для большего числа жителей.

Бензин поступает в регион, «Роснефть», «Лукойл» и «Teboil» топливо в Липецкую область как привозили, так и привозят. Но спрос растёт в геометрической прогрессии. При этом растущий спрос не связывают с туристическим сезоном, а скорее с потребительским ажиотажем.

Пока есть вопросы по мототранспорту, питбайкам, гидроциклам и маломерным судам — для последних сезон на днях только начался, а бензин для лодок и катеров нужно наливать как раз в канистры. Но в такой ситуации правительство вынуждено расставлять приоритеты.

Если так дальше пойдёт — неминуемы проблемы в логистике, в той же доставке продуктов в магазины небольшими грузовиками. К cчастью, с дизелем пока особых проблем нет.
бензин
54
0
36
7
4

Комментарии (42)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алексей
29 минут назад
Мне больше всего понравилось, что сегодня пришло Артамонову от жителя области просьбой ограничить продажу бензина. Вся страна просит снизить пенсионный возраст, снизить цены на ЖКХ- реакции ноль. А тут один попросил- сразу собирается правительство области на совещание. Шапито.
Ответить
Липчанин
30 минут назад
Конечно, у нас все по просьбе трудящихся. Ждем выступление Терешковой, которая, расскажет о мешках с письмами от граждан, где люди слезно просят выдавать по пять литров . А что делать людям которым нужен бензин в тример, культиватор, компрессор или тем кто работает на земле, не большие фермеры. Ему на тракторе ехать за несколько десятков км что б залить в бак. Полный бред.
Ответить
Петрович
30 минут назад
Ввести отпуск по 20 л за наличные и куда хочешь туда и лей. Большим машинам по путевкам отпускать по потребностям с соответствующей отметкой в путёвках.Тогда и пугающих очередей не будет
Ответить
Очевидец
33 минуты назад
А как доехать на моторной лодке до АЗС? Что порекомендует ПРАВИТЕЛЬСТВО?
Ответить
Дед
37 минут назад
Закручивание гаек продолжается
Ответить
Местный житель
37 минут назад
Уважаемые правительство а где взять бензин для триммера? в деревне всё зарастёт,в общем всё для народа.
Ответить
Савелий
37 минут назад
Забавно, на фоне проблем с топливом перестали отключать мобильный интернет. С 6 утра работает! Не хотят злить народ?
Ответить
007
37 минут назад
Сделайте отдельные колонки чтобы заправлялись только служебные авто, а то стоишь в общей очереди
Ответить
Гость
39 минут назад
Вчера отстоял в очереди 1,5 часа, никто канистры не тарил, заливают в бак потому что бензин кончился а ездить нужно, у многих работа за 30-40 и больше километров , на автобусе дорога значительно дольше и с несколькими пересадками, бензин оказался лишь на шестой заправке которые объезжал в 11 ночи
Ответить
ХА-ХА
44 минуты назад
У Вас вечно потребитель виноват. То в канистры заправляет, то в гараже имеет. Вы не можете настроить систему и ищите виновных. За 30 лет можно научиться а не думать как побольше бонуса себе в карман положить.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить