Видео аварии на проспекте Победы
Происшествия
В Лев-Толстовском округе рухнул дом
Происшествия
Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения
Происшествия
Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Происшествия
Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка
Происшествия
Трамваи встали из-за ДТП
Происшествия
Из-за перевернувшегося грузовика образовался крупный затор под Ельцом
Происшествия
Спасатели вскрыли сарай и обнаружили тело 50-летнего мужчины
Происшествия
На окраине Липецка автобусы превратились в паромы
Общество
На улице Терешковой нашли труп женщины
Происшествия
В Липецке случился зимний паводок
Общество
Липчане собираются разводить карпов в подвале на Парковой, 1
Общество
В Задонске за один день съели тонну ухи
Общество
Статистика: в Липецкой области стало меньше коров, свиней и коз
Экономика
В Липецке поднимется сильный ветер
Погода в Липецке
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
Происшествия
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
Один из водителей попавшего в ДТП автобуса «Москва-Липецк» погиб
Происшествия
Уходящий циклон откроет дверь морозам
Погода в Липецке
Общество
909
сегодня, 15:51
12

Липчане собираются разводить карпов в подвале на Парковой, 1

Они уже не знают, как привлечь внимание к своей беде. Подвал топит с ноября 2023 года. Дело дошло уже до Арбитражного суда, но воды от этого меньше не стало.

Жильцы дома № 1 на улице Парковой начали горько шутить о том, что в подвале будут разводить карпов. Организаций и ведомств, в которые они бы еще не написали жалобу, уже не осталось. Этот когда-то красивый дом, построенный в стиле «сталинский ампир» выходит углом на площадь Франценюка.



Вода в подвале стоит с ноября 2023 года. Управляющая компания «Континент» ее откачивала, поставила насос, но это была борьба со следствием, а не с причиной. 13 февраля 2026 года в подвале произошло короткое замыкание. Как рассказали жильцы дома, заискрил провод от насоса — щиток не выдержал напряжения. Теперь и насос не работает — иначе есть риск спалить весь дом.

Горожане понадеялись было на мэра Романа Ченцова, он занялся их домом, но и тут незадача — в прошлую пятницу глава администрации ушел в отставку.

Причина подтопления дома до сих пор не известна. В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что обследовали сети, относящихся к зоне эксплуатационной ответственности водоканала и расположенных рядом с домом № 1 на улице Парковой видимых утечек не обнаружили.

«Не подтвердило порыв на сетях и отключение дома от холодного водоснабжения, проводимое совместно с управляющей организацией. Поступление воды не прекратилось, что указывает на ее прибытие из других источников: анализ показал, что ее состав отличается от питьевой воды, а также от хозяйственно-питьевых сточных вод», — добавили в пресс-службе энергокомпании.

В УК «Континент» заявлениям энергетиков не верят. В середине прошлого года управляющая компания подала иск к «РВК-Липецк» в арбитражный суд. Коммунальщики хотят обязать энергетиков устранить порыв воды на внешних сетях, из которых, по мнению УК «Континент» и подтапливает подвал.

Однако в суде дело движется с трудом. Иск «Континент» подал 5 мая 2025 года, но с нарушением юридических требований. Первое заседание суд назначил на 27 октября, но тогда не явились ни истец, ни ответчик, да еще и судья заболела. Затем несколько раз заседания откладывали, очередное — назначено на 19 февраля.
потоп
жилой дом
2
1
3
2
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну
21 минуту назад
Логика такова: раз там имелся насос, значит грунтовые воды этот дом всегда подтапливали.
Ответить
Очевидец
27 минут назад
Не знаю насчёт карпов, но комары должны появиться.
Ответить
Светлана
38 минут назад
У нас комары круглый год. Как раз рыбкам будет что покушать, подкармливать не придется. А на самом деле это ужас, влажность сильная, стены начинают плесенью покрываться (которые от подъезда). Раньше топило тоже, но после капремонта несколько лет было сухо.
Ответить
гость
34 минуты назад
Это полный капец! Малахову отправьте видео.
Ответить
PR эксперт.
28 минут назад
Это полный капец! Малахову отправьте видео. Думаете это интересно на федеральном обсудить?)
Ответить
гость
18 минут назад
Думаете это интересно на федеральном обсудить?) Отправьте и посмотрим.
Ответить
Василий
46 минут назад
Карпов нужно развести, это норма была и будет.
Ответить
Ну, Ну..
55 минут назад
Святой источник у вас в подвале, а вы недовольны. Было бы смешно, если б не было так грустно.
Ответить
Старый аварийщик
сегодня, 16:21
Этот дом всегда был подтоплен, наряду с "Весной", пр. Мира-13, причин было много, в том числе и грунтовые воды. Спасет только дренажный колодец соединенный с наружной канализацией, но это дорого, сейчас все деньги любят считать, даже в нищие 90-е на Индустриальной такие колодцы делали, там тоже грунтовка некоторые новые дома подтапливала.
Ответить
Клара
сегодня, 16:20
вот кто виноват в уходе мэра
Ответить
я
сегодня, 16:03
Карасей надо разводить. Карпы не выживут в подвале.
Ответить
Тим
50 минут назад
Форель. Только форель.
Ответить
