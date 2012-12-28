Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Общество
909
сегодня, 15:51
12
Липчане собираются разводить карпов в подвале на Парковой, 1
Они уже не знают, как привлечь внимание к своей беде. Подвал топит с ноября 2023 года. Дело дошло уже до Арбитражного суда, но воды от этого меньше не стало.
Вода в подвале стоит с ноября 2023 года. Управляющая компания «Континент» ее откачивала, поставила насос, но это была борьба со следствием, а не с причиной. 13 февраля 2026 года в подвале произошло короткое замыкание. Как рассказали жильцы дома, заискрил провод от насоса — щиток не выдержал напряжения. Теперь и насос не работает — иначе есть риск спалить весь дом.
Горожане понадеялись было на мэра Романа Ченцова, он занялся их домом, но и тут незадача — в прошлую пятницу глава администрации ушел в отставку.
Причина подтопления дома до сих пор не известна. В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что обследовали сети, относящихся к зоне эксплуатационной ответственности водоканала и расположенных рядом с домом № 1 на улице Парковой видимых утечек не обнаружили.
«Не подтвердило порыв на сетях и отключение дома от холодного водоснабжения, проводимое совместно с управляющей организацией. Поступление воды не прекратилось, что указывает на ее прибытие из других источников: анализ показал, что ее состав отличается от питьевой воды, а также от хозяйственно-питьевых сточных вод», — добавили в пресс-службе энергокомпании.
В УК «Континент» заявлениям энергетиков не верят. В середине прошлого года управляющая компания подала иск к «РВК-Липецк» в арбитражный суд. Коммунальщики хотят обязать энергетиков устранить порыв воды на внешних сетях, из которых, по мнению УК «Континент» и подтапливает подвал.
Однако в суде дело движется с трудом. Иск «Континент» подал 5 мая 2025 года, но с нарушением юридических требований. Первое заседание суд назначил на 27 октября, но тогда не явились ни истец, ни ответчик, да еще и судья заболела. Затем несколько раз заседания откладывали, очередное — назначено на 19 февраля.
2
1
3
2
5
Комментарии (12)