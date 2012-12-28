Все новости
На Центральном пляже Липецка достали из воды 36-летнего мужчину

Он в реанимации. В воде мужчина провёл около 40 минут.

18 февраля в районе Центрального пляжа Липецка спасли 36-летнего мужчину. Его достали из воды работавшие неподалёку строители и передали бригаде «скорой».

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенту диагностировали сильное переохлаждение и обморожение рук. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Выяснилось, что на днях у липчанина умерла мать и он остался совсем один — ни жены, ни девушки у него нет. С горя мужчина зачем-то полез в воду и, со слов очевидцев, провёл в реке около 40 минут.
переохлаждение
обморожение
Комментарии (6)

Злой.
5 минут назад
Девушки поддержите. Парню здоровья.
Сокол
42 минуты назад
Ну хоть кто-то должен был поддержать парня. С кем он когда то учился, работал. Внимание, доброта, милосердие необходимы каждому человеку.
Потеря
49 минут назад
Близкого человека всегда трагедия.Но надо жить дальше,как бы тяжело не было.Просто рядом не оказались родные,которые смогли бы поддержать.Одиноких женщин и одиноких мужчин в городе очень много.По 40 лет они не женаты и не замужем,все это печально.Выздоровления и терпения мужчине.
Ксения
55 минут назад
Дай бог ему здоровья .
Slava
сегодня, 11:11
Понимаю, как это тяжело, особенно если ты все 36 лет жил с родителями. Но жизнь продолжается, нужно прожить её — хорошая она или плохая. Долго мучаться не придётся, нужно прожить её по совести, взглянуть судьбе в глаза.
Я надеюсь
сегодня, 11:07
Надеюсь что у него всё наладится. Парню сил и терпения
