сегодня, 10:59
На Центральном пляже Липецка достали из воды 36-летнего мужчину
Он в реанимации. В воде мужчина провёл около 40 минут.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенту диагностировали сильное переохлаждение и обморожение рук. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Выяснилось, что на днях у липчанина умерла мать и он остался совсем один — ни жены, ни девушки у него нет. С горя мужчина зачем-то полез в воду и, со слов очевидцев, провёл в реке около 40 минут.
