Ледяная глыба рухнула вниз на улице Плеханова

В этот раз обошлось без пострадавших.

По информации очевидцев, обошлось без пострадавших. По стечению обстоятельств в месте падения льда никто не гулял, в противном случае последствия могли быть самыми трагичными.









Липчан призывают к бдительности. Кроме того, следует помнить об ответственности: если лёд или сосулька падают с балкона, то его владелец несёт ответственность за причиненный ущерб имуществу и здоровью других граждан. Сосульки лучше сбивать пока они не превратились в громадные сталактиты.









Ночью на улице Плеханова, 61 огромная глыба льда сорвалась с крыши и упала вниз, повредив вывеску одного из магазинов.