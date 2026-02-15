Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
У ночного клуба на Советской произошла драка
Происшествия
Заметь — беспочвенные слухи всегда сбываться норовят
Неделя 48
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Атлантический циклон удерживает в Липецкой области теплую и дождливую погоду
Погода в Липецке
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
Общество
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
Житель Усмани вооружился до зубов
Происшествия
Читать все
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
У ночного клуба на Советской произошла драка
Происшествия
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
На проспекте Победы водитель «ВАЗа» оседлал сугроб
Происшествия
Ледяная глыба рухнула вниз на улице Плеханова
Происшествия
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
Общество
Житель Усмани вооружился до зубов
Происшествия
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
В 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
В Ельце завершили ремонт на водопроводе и вернули воду жителям
Общество
Читать все
Происшествия
542
42 минуты назад
9

Ледяная глыба рухнула вниз на улице Плеханова

В этот раз обошлось без пострадавших.

Ночью на улице Плеханова, 61 огромная глыба льда сорвалась с крыши и упала вниз, повредив вывеску одного из магазинов.

По информации очевидцев, обошлось без пострадавших. По стечению обстоятельств в месте падения льда никто не гулял, в противном случае последствия могли быть самыми трагичными.

й78.jpg+2026-02-15-14.51.04.jpg

Липчан призывают к бдительности. Кроме того, следует помнить об ответственности: если лёд или сосулька падают с балкона, то его владелец несёт ответственность за причиненный ущерб имуществу и здоровью других граждан. Сосульки лучше сбивать пока они не превратились в громадные сталактиты.

й6.jpg+2026-02-15-14.51.04.jpg
Упала сосулька
0
0
1
3
0

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
КОМДИВ
3 минуты назад
Было бы удивительно, если бы глыба полетела вверх
Ответить
С
6 минут назад
Ленивыми жильцами понятно. Им лень открыть балкон и убрать собирающуюся наледь. А почему УК с крыш не убирает вовремя снег?
Ответить
УК
7 минут назад
Итак не работает а ещё их и от налогов освободить хотят. От каких? По данным отчётности - работники официально не трудоустроены. Обязанности свои прямые не исполняют. А я почему обязана платить им ежемесячно вовремя?
Ответить
Липа
11 минут назад
На тракторном все дома многоквартирные в сосульках с крыш. Второй день льёт дождь и сплошной грохот. Чем занимается УК?
Ответить
Мизантроп
16 минут назад
нечего магазины размещать в домах!
Ответить
Гагарина 2
19 минут назад
Сползающая масса мокрого снега снесла и сбросила вниз ограждение крыши. Теперь эти металлоконструкции висят на проводах, балконах над тротуаром, частично валяется на тротуаре. Козырек одного из подъездов всмятку. Вот так. А везде ходят люди.
Ответить
Электрик.
20 минут назад
Совет всем у кого на последнем этаже балконы. Смонтировать самогреющий кабель на балконе и не куда выходить и чистить не надо, и тем-более нанимать альпинистов. Да и чистить крышу можно повредить кровлю. А это 2-3 часа включил придя с работы и козырек чистый и сухой.
Ответить
КОНТИНГЕНТ
13 минут назад
это не для лодырей живущих в ячейках!
Ответить
Местный
28 минут назад
Всё что снаружи квартиры зона за которую отвечает УК. Как без разрешения УК сбивать сосульки они же в квартире и не на балконе, да не безопасно это и для прохожих.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить