Происшествия
542
42 минуты назад
9
Ледяная глыба рухнула вниз на улице Плеханова
В этот раз обошлось без пострадавших.
По информации очевидцев, обошлось без пострадавших. По стечению обстоятельств в месте падения льда никто не гулял, в противном случае последствия могли быть самыми трагичными.
Липчан призывают к бдительности. Кроме того, следует помнить об ответственности: если лёд или сосулька падают с балкона, то его владелец несёт ответственность за причиненный ущерб имуществу и здоровью других граждан. Сосульки лучше сбивать пока они не превратились в громадные сталактиты.
0
0
1
3
0
Комментарии (9)