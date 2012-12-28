Происшествия
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10 минут назад
31-летний липчанин украл огромного плюшевого медведя для возлюбленной
Но попал под камеры: кража из цветочного магазина раскрыта.
Как сообщает « МВД-Медиа», мужчина признался, что во время романтической прогулки по берегу реки Воронеж со своей возлюбленной решил сделать ей сюрприз. Оставив спутницу на минут на десять, он зашёл в цветочную лавку и прихватил оттуда плюшевого медведя, после чего вернулся со словами: «Малышка моя любимая, это тебе!». Девушка, ни о чём не догадываясь, с радостью приняла подарок и унесла игрушку домой. Но с криминальным презентом пришлось расстаться: полиция изъяла его и вернула в торговый павильон.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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