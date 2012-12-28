Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
Происшествия
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сегодня, 12:58
Кражу продуктов и средств гигиены записала камера наблюдения
На подозреваемого вышли после анализа записей.
«По данным следствия, ранее судимый 44-летний липчанин зашел в торговый зал, взял корзину и набрал понравившийся товар, а затем беспрепятственно покинул магазин. Похищенное мужчина продал, а деньги потратил», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Отдел полиции №3 возбудил уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Всего за сутки полицейские раскрыли пять краж из магазинов одной сети, из них три – в Липецке. Общий ущерб составил 37 000 рублей.
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