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Кражу продуктов и средств гигиены записала камера наблюдения
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сегодня, 12:58

Кражу продуктов и средств гигиены записала камера наблюдения

На подозреваемого вышли после анализа записей.

В Липецке раскрыта совершённая ещё днём 6 мая кража на 5185 рублей из магазина по улице 15 микрорайон средств гигиены и продуктов – кофе и конфет в коробках. На подозреваемого вышли после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

«По данным следствия, ранее судимый 44-летний липчанин зашел в торговый зал, взял корзину и набрал понравившийся товар, а затем беспрепятственно покинул магазин. Похищенное мужчина продал, а деньги потратил», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Отдел полиции №3 возбудил уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Всего за сутки полицейские раскрыли пять краж из магазинов одной сети, из них три – в Липецке. Общий ущерб составил 37 000 рублей.
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