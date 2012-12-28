Кражу продуктов и средств гигиены записала камера наблюдения

На подозреваемого вышли после анализа записей.

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В Липецке раскрыта совершённая ещё днём 6 мая кража на 5185 рублей из магазина по улице 15 микрорайон средств гигиены и продуктов – кофе и конфет в коробках. На подозреваемого вышли после просмотра записей с камер видеонаблюдения.«По данным следствия, ранее судимый 44-летний липчанин зашел в торговый зал, взял корзину и набрал понравившийся товар, а затем беспрепятственно покинул магазин. Похищенное мужчина продал, а деньги потратил», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Отдел полиции №3 возбудил уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Всего за сутки полицейские раскрыли пять краж из магазинов одной сети, из них три – в Липецке. Общий ущерб составил 37 000 рублей.