В горсовете предложили Министерству обороны поменяться земельными участками у Быханова сада
Общество
1134
сегодня, 14:39
6
Пристройка к кафе на Первомайской оказалась самовольной: суд обязал её снести
И это далеко не первый такой случай.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд с иском к ООО «Коффее Вей» и индивидуальному предпринимателю Лаврентьеву А.В. обратился департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.
«Здание кафе расположено на участке, принадлежащем на праве собственности ИП Лаврентьеву А.В. и передано в аренду ООО «Коффее Вей». В ходе обследования Управлением Росреестра по Липецкой области выяснилось, что пристройка к основному зданию кафе самовольная, а часть веранды площадью 21 квадратный метр и вовсе выходит за пределы земельного участка, принадлежащего ИП Лаврентьеву», — рассказали о сути иска в пресс-службе судебной системы.
Добавим, что решения о демонтаже самовольных пристроек в Липецке выносят регулярно. В конце октября прошлого года арбитражный суд обязал ООО «Дело вкуса» демонтировать веранду кафе «Парк» на улице Гагарина. Несколько лет назад на улице Пролетарской в Липецке демонтировали веранду ресторана «Амстердам», возведение которой было признано незаконным.
3
3
2
6
1
Комментарии (6)