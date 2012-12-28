Все новости
Общество
1134
сегодня, 14:39
6

Пристройка к кафе на Первомайской оказалась самовольной: суд обязал её снести

И это далеко не первый такой случай.

Арбитражный суд обязал предпринимателя демонтировать пристройку к кафе «People» на улице Первомайской в Липецке.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд с иском к ООО «Коффее Вей» и индивидуальному предпринимателю Лаврентьеву А.В. обратился департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка.

«Здание кафе расположено на участке, принадлежащем на праве собственности ИП Лаврентьеву А.В. и передано в аренду ООО «Коффее Вей». В ходе обследования Управлением Росреестра по Липецкой области выяснилось, что пристройка к основному зданию кафе самовольная, а часть веранды площадью 21 квадратный метр и вовсе выходит за пределы земельного участка, принадлежащего ИП Лаврентьеву», — рассказали о сути иска в пресс-службе судебной системы.

Добавим, что решения о демонтаже самовольных пристроек в Липецке выносят регулярно. В конце октября прошлого года арбитражный суд обязал ООО «Дело вкуса» демонтировать веранду кафе «Парк» на улице Гагарина. Несколько лет назад на улице Пролетарской в Липецке демонтировали веранду ресторана «Амстердам», возведение которой было признано незаконным.
Комментарии (6)

Сначала новые
555
8 минут назад
Этой веранде уже лет 20, наверное ))) ее построили ещё при нью бронксе. А веранда в пиццерии на той же Первомайской узаконена или как?
Ответить
Ветеран
52 минуты назад
В конце октября прошлого года арбитражный суд обязал демонтировать веранду кафе "Парк", но они забили на это решение, им суд не указ.
Ответить
53 минуты назад
На пристройки и постройки очень избирательный взгляд!
Ответить
Гость
сегодня, 15:10
Пристройку у Толстого сносить не нужно
Ответить
Сказки
сегодня, 15:07
На эти решения всем наплевать. У нас в колхозе уже есть тенденция сначала строим а потом узаконим. Ресторану Толстой тоже выносили решение пару лет назад о сносе веранды и она стоит до сих пор...)))Поэтому мы и деревня
Ответить
Может
сегодня, 15:03
За уборкой улиц смотрели, а не кошмарили бы бизнес.
Ответить
