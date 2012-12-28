И очень может быть, что лето реально существует где-то

Итоги недели

На этой неделе в реке Воронеж. С начала купального сезона это третья смерть на воде. 24 мая в пруду села Екатериновка Долгоруковского района утонул 17-летний подросток, а 8 июня в пруду села Гниловоды Измалковского района — 61-летний мужчина. Все трое погибших купались в необорудованных для этого местах.Кстати, сегодня была самая короткая ночь в этом году. А вчера мы прожили самый длинный день в году. По-осеннему холодный, с дождями. Погода на этой неделе вообще нас мало радовала.Во вторник мы спросили липчан:Далеко не все ответили на этот вопрос утвердительно. Кто-то работает, кто-то сдает экзамены и лета еще не заметил. Дни мелькают слишком быстро! А ведь каждый день уникален. Он больше никогда не повторится.— Время нам немало дает, но оно же у нас все и отнимает, — точно заметилаТем временем уже прошло три недели каникул у школьников. Судя по новостям, молодое поколение проживает их как может. Например, 17-летняя Лилия Ермохина из Грязей выиграла первенство Европы по вольной борьбе среди юниорок в Скопье, столице Северной Македонии. О драматическом финале соревнований можно прочитать в статье. А в селе Синявка Грязинского района в это же время произошли этнические разборки: 16-летний парень вступился за шестилетнего брата, якобы обиженного соседями-цыганами. В ход пошли пневматический пистолет и кирпич.А по происшествию в парке Победы, где во время прогулки на территории веревочного городка, подняв с земли провод,по ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вчера стало известно, что глава СК России Бастрыкин затребовал доклад по этому делу, что, конечно, удивляет тех, кто еще способен чему-то удивляться. Возбуждено Следкомом уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц» и по гнусной истории в Нижнем парке, где 8 июня, предлагая интим в кустах за пиво.— Юность не без глупости, старость не без дурости, — резюмировала эту историюОтличился и небольшой Данков, где. Встретившиеся ее прохожие решили, что ребёнок сбежал из дома или детского сада и обратились в полицию. Но бдительность была излишней — родители малышки были неподалеку. В том же городе в сквере на стыке улиц Карла Маркса и Урицкого кто-то оборвали уши белоснежной лошади, символизирующей традиции казачества. Посмотрели записи камер и выяснили, что— Следующие оторванные уши должны быть у героев видеоролика, — написал— Медный всадник в Питере стоит с 1782 года. Пережил две революции, три войны и госпереворот. Уши у лошади целы. Вывод делайте сами, — на что-то понятное ему одному намекнулБыли и привычные истории, в которых дети поиграли во взрослых.с банковского счета своих родителей через приложение одного из банков. Подобный случай произошёл в Красном. 10-летний школьник за бонусы в компьютерной игре продиктовал по телефону мошенникам код карты 71-летней бабушки,. Еще одинА вот и неожиданное:. По данным следствия, международная криминальная схема работала с начала 2025 года. Липецкий подросток и его взрослый подельники обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа злоумышленников на российские. При обысках «нехорошей квартиры» в Воронеже правоохранители нашли 11 единиц серверного оборудования, средства связи, сим-карты, ноутбуки и другие улики.Была и новость из разряда «человек укусил собаку»:. В преступлении подозревают ранее не судимого 67-летнего мужчину, который нашёл барсетку и тут же стал расплачиваться чужой картой в торговых точках. Всего он потратил 7000 рублей.С начала мая в Липецке, как и во многих других городах, по рекомендации Минобороны периодически отключают мобильный интернет. Порой его не бывает с утра до вечера. Мы посмотрели, как живет город, вернувшийся в досмартфонную эпоху.К ставшей популярной публикацииоставили под 250 комментариев, среди которых были и мини-дискуссии.— По поводу такси странно читать как о проблеме. Есть годами отработанные схемы обслуживания. Достаточно вернуть в машину радиостанцию и диспетчеров на телефон, —предложил решение одной из проблем— А ещё лучше вернуть лошадей и извозчиков. Шел 2025 год... — ответила ему— Нас специально загоняют в страну розовых очков. Поэтому все и отключают. Нужно еще и отключить электричество на ночь: план по рождаемости выполнять будем. Идея возврата в страну олению идет по плану, — усмотрел злой умысел в происходящем— По мнению многих именно цифровизация — это путь в века рабовладения. Человеческая цивилизация развивалась в стремлении к идеалам добра, свободы и справедливости. Современные цифровизаторы, напротив, ведут человечество к тотальному контролю, —поддержал высказанное мнение— Завалить суды исками к сотовым операторам. Мобильный интернет — это такой же товар, как и всё остальное, и за него потребитель платит деньги. По договору между клиентом и оператором услуга мобильный интернет должна предоставляться оператором в течении всего периода. Военного положения или чего-то подобного нет, т.е. никакого форс-мажора нет, значит, оператор ОБЯЗАН предоставить клиенту услугу в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, за которую этот оператор берет оплату также в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, — читатель под никомот возмущения перешел даже на капслок.— Писал в Теле2 с требованием сделать перерасчет, ответ: отключение услуги произошло не по нашей причине. Я им: я понимаю, но услуги то нет сделайте перерасчет. Ответ — извините, но мы не делаем перерасчет, — ответилА еще кое-кого возмутила информация о том, что, если им нужно выйти к автобусу. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства на критику ответили, что это — требование федерального закона о транспортной безопасности.— Безопасность — это круто! Но на ближайшей остановке автобус останавливается и заходи кто хошь. Хоть Басаев, хоть Бен Ладен))) — усмехнулсяА еще на этой неделе. А в четверг. Требования касаются фотографий, видео и текстовых публикаций в СМИ, мессенджерах, соцсетях. За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.— А смотреть на небо можно? Или ходить, потупив взгляд в землю? — спросилВ этот же день правительство области сообщило, что. Игорь Гречуха проработал в ведомстве почти пять лет. Он намерен продолжить карьеру в структурах администрации президента России. Освободившееся кресло займет Алексей Кащеев, который пока руководит министерством внутренней политики региона.— Впервые узнали о таком министерстве. А какие ещё министры есть в нашей маленькой области? — спросилНа этой неделе бывшему заместителю федерального министра сельского хозяйствапо его уголовному делу, насчитывающему 200 томов. Напомним, Олега Донских сотрудники ФСБ задержали год назад в Истринском районе Подмосковья после 12 лет международного розыска. Суд заключил его под стражу на время следствия по обвинению в девяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). Донских вменяют серию афер с ущербом более 2,5 миллиарда рублей, причиненном Россельхозбанку и Росагролизингу. Соучастники преступления — липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский — были задержаны ранее, осуждены и уже освобождены.. Новый асфальт не прослужил и двух лет — в 2023 году его поверх реконструированной теплотрассы уложил подрядчик «Квадры». Провал мог образоваться по двум причинам: подмыва грунта водой или же недостаточно уплотненного слоя песка и щебня поверх теплотрассы, связавшей Привокзальную котельную с тепловой камерой у остановки «Быханов сад». Первая причина исключена — порывов новой теплотрассы с 25-летней строительной гарантией на этом месте не было. Остается вторая причина: реконструкцию этого участка теплотрассы подрядчик «Квадры» заканчивал глубокой осенью, когда уже были заморозки.— Удивительно, что чугунную ограду ещё не спёрли, — написал— Провал — это след подкопа. Куклы готовили побег, — вспомнил известную сказку. Кстати, тоже над местом, где в прошлом году та же «Квадра» (ныне «РИР Энерго») ремонтировал теплотрассу.В комментариях к этой новости читатели GOROD48 написали еще несколько «провальных» адресов: на проспекте Победе, улицах Стаханова, Политехнической. А ещена улице Студёновской. И это удивительно, ведь ЖК «Парус» еще даже не сдан в эксплуатацию.Странная история случилась при ремонте улицы Стаханова в Липецке:. Оказалось, в мэрии еще надеются на то, что по этим полосам проложат новую трамвайную ветку. Однако концессионер уже заявил о том, что денег на реализацию всего проекта модернизации трамвайной сети у него нет. Они закончились. Поэтому «Мовиста» предложила мэрии отказаться от строительства новой трамвайной ветки длиной 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова до Воронежского шоссе. Это предложение пока главной Липецка Романом Ченцовым не приняты, он настаивает на сохранении изначальных планов модернизации трамвайной сети.В 2023-24 годах эта компания получила из бюджета порядка 4 млрд рублей на концессию, предполагающей к 31 декабря этого года реконструкцию депо и закупку 46 трамваев, завершение реконструкции 40,8 км трамвайных путей, модернизации контактной сети, прокладку той самой новой ветки через спальный Юго-Запад. Однако за полгода до окончания проекта концессионер лишь купил трамваи. Из них только шесть бегают по единственной обновленной ветке — укороченному маршруту-«двойке». Перекладка веток по остальным маршрутам находится на разных этапах, которые не будут завершены к концу года. На этой неделе, кстати, выяснилось, что. Но случится это лишь при сохранении существующего договора неизменным.А еще, в то время как в прошлом в разных районах города установили 35 таких павильонов. Почему так мало? Ответ прост: в мэрии с оглядкой на непростые времена экономят каждую копейку. Муниципалитет живет по принципу не до жиру, быть бы живу.Не успел глава Липецка высоко оценитьна пяти конечных автобусных остановках, что позволит закрыть туалетную тему на общественном транспорте, как один из них, в «Университетском», атаковала «ГАЗель». 18 июня грузовичок, в которой в это время находилась 71-летняя работница клининговой компании. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.Раньше жители улицы Зои Космодемьянской развешивали свой бытовой мусор в мешках на столбах, заборах и деревьях, чтобы его не растащили собаки. Потом компания «ЭкоПром-Липецк» раздала ее жителям небольшие пластиковые мусорные баки. И вотМусорная проблема в Липецке то обостряется, то затухает. Сейчас лихорадит СНТ: в их бункеры и баки сбрасывают мусор все, кому не лень. GOROD48 посмотрел на эту беду на примере «Металлурга-3», крупнейшего в стране садоводства, в котором устали платить за чужой мусор. И не только бытовой. На две контейнерные площадки отовсюду свозят все:. Если хлама становится с избытком, площадки превращаются в стихийные свалки. Всякий раз вывозить такой мусор для садоводств накладно, ведь это оплачивается за счет взносов членов товарищества.Мусорные свалки наряду с отсутствием централизованной канализации и отходами жизнедеятельности животных стали главными угрозами воде, которую пьют горожане.. Об этом на этой неделе в стенах горсовета заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Коротков. Главная беда воды из-под крана — не ее железистость, марганец или соли жесткости, а увеличение доли смертельно опасных нитратов. Так, при верхней норме содержания нитратов в объеме 45 миллиграмм на литр в 2011-2013 годах не было выявлено ни одной пробы с такой концентрацией, но в 2022-2024 годах каждая третья проба уже была с нитратами в 40 миллиграмм и выше! По словам главного санитарного врача региона, если в Липецке из строя по какой-то внешней причине вдруг выйдут хотя бы два водозабора из существующих 15, случится катастрофа.А еще на этой неделе. Вода в реке оказалась небезопасной по микробиологическим показателям. В итоге купаться в Липецке негде: ранее положительного санитарно-эпидемиологического заключения не получили сокольский, тракторозаводской и новолипецкий пляжи. Источником загрязнения реки традиционно считаются коммунально-бытовые стоки из частного сектора: Ниженки и Сокола.. Он ранил из пневматического ружья случайную прохожую.. По решению суда детсад должен заплатить родителям 350 тысяч рублей компенсации морального вреда.— Если за такое штрафуют детские сады, то воспитателям теперь будет удобнее вообще не выводить на прогулки детей. От греха подальше. И вообще, лучше хранить детей в коробке, набитой ватой, в сухом тёмном месте, — съязвила. Один бросил в машину бутылку, второй сбил на чужом автомобиле зеркало.