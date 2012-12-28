Неделя 48
131
27 минут назад
И очень может быть, что лето реально существует где-то
Итоги недели
Кстати, сегодня была самая короткая ночь в этом году. А вчера мы прожили самый длинный день в году. По-осеннему холодный, с дождями. Погода на этой неделе вообще нас мало радовала.
Во вторник мы спросили липчан: «Вы заметили, что уже прошли две недели лета?» Далеко не все ответили на этот вопрос утвердительно. Кто-то работает, кто-то сдает экзамены и лета еще не заметил. Дни мелькают слишком быстро! А ведь каждый день уникален. Он больше никогда не повторится.
— Время нам немало дает, но оно же у нас все и отнимает, — точно заметила Зося.
Ребенок потерялся, плачет,
но вот проходит полчаса —
гляди, уже заулыбался!
Смотри — уже и закурил!
Тем временем уже прошло три недели каникул у школьников. Судя по новостям, молодое поколение проживает их как может. Например, 17-летняя Лилия Ермохина из Грязей выиграла первенство Европы по вольной борьбе среди юниорок в Скопье, столице Северной Македонии. О драматическом финале соревнований можно прочитать в статье «Кровь и триумф». А в селе Синявка Грязинского района в это же время произошли этнические разборки: 16-летний парень вступился за шестилетнего брата, якобы обиженного соседями-цыганами. В ход пошли пневматический пистолет и кирпич. В конфликте разбираются Следком и полиция.
А по происшествию в парке Победы, где во время прогулки на территории веревочного городка двухлетний малыш получил ожог и электротравму, подняв с земли провод, Следком уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вчера стало известно, что глава СК России Бастрыкин затребовал доклад по этому делу, что, конечно, удивляет тех, кто еще способен чему-то удивляться. Возбуждено Следкомом уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц» и по гнусной истории в Нижнем парке, где 8 июня 66-летний мужчина откровенно приставал к школьницам, предлагая интим в кустах за пиво. На этой неделе его арестовали.
— Юность не без глупости, старость не без дурости, — резюмировала эту историю Нонка.
Отличился и небольшой Данков, где у фонтана нашли одинокую девочку в пижаме. Встретившиеся ее прохожие решили, что ребёнок сбежал из дома или детского сада и обратились в полицию. Но бдительность была излишней — родители малышки были неподалеку. В том же городе в сквере на стыке улиц Карла Маркса и Урицкого кто-то оборвали уши белоснежной лошади, символизирующей традиции казачества. Посмотрели записи камер и выяснили, что во время фотосессии похулиганили двое подростков.
— Следующие оторванные уши должны быть у героев видеоролика, — написал Доктор Петров.
— Медный всадник в Питере стоит с 1782 года. Пережил две революции, три войны и госпереворот. Уши у лошади целы. Вывод делайте сами, — на что-то понятное ему одному намекнул ЮВП.
Были и привычные истории, в которых дети поиграли во взрослых. «Восьмилетний мальчик хотел получить игровую валюту и перевёл мошенникам 65 000 рублей» с банковского счета своих родителей через приложение одного из банков. Подобный случай произошёл в Красном. 10-летний школьник за бонусы в компьютерной игре продиктовал по телефону мошенникам код карты 71-летней бабушки, у которой списали 210 000 рублей. Еще один «Липецкий школьник «задекларировал» 245 000 рублей: деньги ушли мошенникам».
А вот и неожиданное: «17-летнего липчанина подозревают в содействии телефонным мошенникам, совершившим 300 000 звонков». По данным следствия, международная криминальная схема работала с начала 2025 года. Липецкий подросток и его взрослый подельники обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа злоумышленников на российские. При обысках «нехорошей квартиры» в Воронеже правоохранители нашли 11 единиц серверного оборудования, средства связи, сим-карты, ноутбуки и другие улики.
Была и новость из разряда «человек укусил собаку»: «Пенсионер обокрал 18-летнего ельчанина». В преступлении подозревают ранее не судимого 67-летнего мужчину, который нашёл барсетку и тут же стал расплачиваться чужой картой в торговых точках. Всего он потратил 7000 рублей.
Глеб сам с собой по интернету
общается четвёртый день:
то лайк поставит, то потроллит,
то в чёрный список занесёт
С начала мая в Липецке, как и во многих других городах, по рекомендации Минобороны периодически отключают мобильный интернет. Порой его не бывает с утра до вечера. Мы посмотрели, как живет город, вернувшийся в досмартфонную эпоху.
К ставшей популярной публикации «Без мобильного интернета: такси на окраинах, самокаты на приколе, наличные вместо карт» оставили под 250 комментариев, среди которых были и мини-дискуссии.
— По поводу такси странно читать как о проблеме. Есть годами отработанные схемы обслуживания. Достаточно вернуть в машину радиостанцию и диспетчеров на телефон, —предложил решение одной из проблем SergT2.
— А ещё лучше вернуть лошадей и извозчиков. Шел 2025 год... — ответила ему Чтозадела.
— Нас специально загоняют в страну розовых очков. Поэтому все и отключают. Нужно еще и отключить электричество на ночь: план по рождаемости выполнять будем. Идея возврата в страну олению идет по плану, — усмотрел злой умысел в происходящем Древний мир.
— По мнению многих именно цифровизация — это путь в века рабовладения. Человеческая цивилизация развивалась в стремлении к идеалам добра, свободы и справедливости. Современные цифровизаторы, напротив, ведут человечество к тотальному контролю, —поддержал высказанное мнение Вольный ветер.
— Завалить суды исками к сотовым операторам. Мобильный интернет — это такой же товар, как и всё остальное, и за него потребитель платит деньги. По договору между клиентом и оператором услуга мобильный интернет должна предоставляться оператором в течении всего периода. Военного положения или чего-то подобного нет, т.е. никакого форс-мажора нет, значит, оператор ОБЯЗАН предоставить клиенту услугу в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, за которую этот оператор берет оплату также в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, — читатель под ником Нужно от возмущения перешел даже на капслок.
— Писал в Теле2 с требованием сделать перерасчет, ответ: отключение услуги произошло не по нашей причине. Я им: я понимаю, но услуги то нет сделайте перерасчет. Ответ — извините, но мы не делаем перерасчет, — ответил Андрей.
А еще кое-кого возмутила информация о том, что «На автостанции «Сокол» у провожающих требуют пропуск», если им нужно выйти к автобусу. В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства на критику ответили, что это — требование федерального закона о транспортной безопасности.
— Безопасность — это круто! Но на ближайшей остановке автобус останавливается и заходи кто хошь. Хоть Басаев, хоть Бен Ладен))) — усмехнулся Закон и порядок.
А еще на этой неделе «В соцсетях распространяли фейки об отключении света и привлечении школьников к сборке БПЛА». А в четверг «Областной оперштаб запретил публикацию информации о пролетах БПЛА и нанесенных ими ущербе». Требования касаются фотографий, видео и текстовых публикаций в СМИ, мессенджерах, соцсетях. За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.
— А смотреть на небо можно? Или ходить, потупив взгляд в землю? — спросил Очевидец.
В этот же день правительство области сообщило, что «Министр региональной безопасности ушел в отставку». Игорь Гречуха проработал в ведомстве почти пять лет. Он намерен продолжить карьеру в структурах администрации президента России. Освободившееся кресло займет Алексей Кащеев, который пока руководит министерством внутренней политики региона.
— Впервые узнали о таком министерстве. А какие ещё министры есть в нашей маленькой области? — спросил Гость.
На этой неделе бывшему заместителю федерального министра сельского хозяйства «Олегу Донских зачитывают обвинительное заключение» по его уголовному делу, насчитывающему 200 томов. Напомним, Олега Донских сотрудники ФСБ задержали год назад в Истринском районе Подмосковья после 12 лет международного розыска. Суд заключил его под стражу на время следствия по обвинению в девяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). Донских вменяют серию афер с ущербом более 2,5 миллиарда рублей, причиненном Россельхозбанку и Росагролизингу. Соучастники преступления — липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский — были задержаны ранее, осуждены и уже освобождены.
Подошли к итогу
в споре млад и стар:
молодым — дорогу,
старым — тротуар
«У кукольного театра провалился новый тротуар». Новый асфальт не прослужил и двух лет — в 2023 году его поверх реконструированной теплотрассы уложил подрядчик «Квадры». Провал мог образоваться по двум причинам: подмыва грунта водой или же недостаточно уплотненного слоя песка и щебня поверх теплотрассы, связавшей Привокзальную котельную с тепловой камерой у остановки «Быханов сад». Первая причина исключена — порывов новой теплотрассы с 25-летней строительной гарантией на этом месте не было. Остается вторая причина: реконструкцию этого участка теплотрассы подрядчик «Квадры» заканчивал глубокой осенью, когда уже были заморозки.
— Удивительно, что чугунную ограду ещё не спёрли, — написал Гость.
— Провал — это след подкопа. Куклы готовили побег, — вспомнил известную сказку Дмитрий.
Асфальт провалился и на улице Меркулова. Кстати, тоже над местом, где в прошлом году та же «Квадра» (ныне «РИР Энерго») ремонтировал теплотрассу.
В комментариях к этой новости читатели GOROD48 написали еще несколько «провальных» адресов: на проспекте Победе, улицах Стаханова, Политехнической. А еще «Из-под нового жилого комплекса забил ручей» на улице Студёновской. И это удивительно, ведь ЖК «Парус» еще даже не сдан в эксплуатацию.
Странная история случилась при ремонте улицы Стаханова в Липецке: на ней оставили две полосы старого асфальта. Оказалось, в мэрии еще надеются на то, что по этим полосам проложат новую трамвайную ветку. Однако концессионер уже заявил о том, что денег на реализацию всего проекта модернизации трамвайной сети у него нет. Они закончились. Поэтому «Мовиста» предложила мэрии отказаться от строительства новой трамвайной ветки длиной 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова до Воронежского шоссе. Это предложение пока главной Липецка Романом Ченцовым не приняты, он настаивает на сохранении изначальных планов модернизации трамвайной сети.
В 2023-24 годах эта компания получила из бюджета порядка 4 млрд рублей на концессию, предполагающей к 31 декабря этого года реконструкцию депо и закупку 46 трамваев, завершение реконструкции 40,8 км трамвайных путей, модернизации контактной сети, прокладку той самой новой ветки через спальный Юго-Запад. Однако за полгода до окончания проекта концессионер лишь купил трамваи. Из них только шесть бегают по единственной обновленной ветке — укороченному маршруту-«двойке». Перекладка веток по остальным маршрутам находится на разных этапах, которые не будут завершены к концу года. На этой неделе, кстати, выяснилось, что «Компания «Мовиста» будет платить по 10 000 рублей за каждый день просрочки трамвайной концессии». Но случится это лишь при сохранении существующего договора неизменным.
А еще «В этом году в Липецке обновят всего четыре остановки», в то время как в прошлом в разных районах города установили 35 таких павильонов. Почему так мало? Ответ прост: в мэрии с оглядкой на непростые времена экономят каждую копейку. Муниципалитет живет по принципу не до жиру, быть бы живу.
Не успел глава Липецка высоко оценить новые модули отдыха для водителей на пяти конечных автобусных остановках, что позволит закрыть туалетную тему на общественном транспорте, как один из них, в «Университетском», атаковала «ГАЗель». 18 июня грузовичок буквально снес легкую конструкцию из сэндвич-панелей, в которой в это время находилась 71-летняя работница клининговой компании. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
— Всё кончено! — сказал сантехник,
лёг и свернулся калачом.
А я в руках держу смеситель,
ищу уместные слова
Раньше жители улицы Зои Космодемьянской развешивали свой бытовой мусор в мешках на столбах, заборах и деревьях, чтобы его не растащили собаки. Потом компания «ЭкоПром-Липецк» раздала ее жителям небольшие пластиковые мусорные баки. И вот «В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора»: пластиковые украли».
Мусорная проблема в Липецке то обостряется, то затухает. Сейчас лихорадит СНТ: в их бункеры и баки сбрасывают мусор все, кому не лень. GOROD48 посмотрел на эту беду на примере «Металлурга-3», крупнейшего в стране садоводства, в котором устали платить за чужой мусор. И не только бытовой. На две контейнерные площадки отовсюду свозят все: от диванов и окон до манекенов и веток. Если хлама становится с избытком, площадки превращаются в стихийные свалки. Всякий раз вывозить такой мусор для садоводств накладно, ведь это оплачивается за счет взносов членов товарищества.
Мусорные свалки наряду с отсутствием централизованной канализации и отходами жизнедеятельности животных стали главными угрозами воде, которую пьют горожане. «Липецку срочно нужен резервный источник питьевой воды». Об этом на этой неделе в стенах горсовета заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Коротков. Главная беда воды из-под крана — не ее железистость, марганец или соли жесткости, а увеличение доли смертельно опасных нитратов. Так, при верхней норме содержания нитратов в объеме 45 миллиграмм на литр в 2011-2013 годах не было выявлено ни одной пробы с такой концентрацией, но в 2022-2024 годах каждая третья проба уже была с нитратами в 40 миллиграмм и выше! По словам главного санитарного врача региона, если в Липецке из строя по какой-то внешней причине вдруг выйдут хотя бы два водозабора из существующих 15, случится катастрофа.
А еще на этой неделе Роспотребнадзор запретил купание на Центральном пляже. Вода в реке оказалась небезопасной по микробиологическим показателям. В итоге купаться в Липецке негде: ранее положительного санитарно-эпидемиологического заключения не получили сокольский, тракторозаводской и новолипецкий пляжи. Источником загрязнения реки традиционно считаются коммунально-бытовые стоки из частного сектора: Ниженки и Сокола.
Ну и ну!
«50-летний мужчина поиграл в войнушку и стал фигурантом дела о хулиганстве». Он ранил из пневматического ружья случайную прохожую.
«Мальчик сломал челюсть на прогулке в детском саду». По решению суда детсад должен заплатить родителям 350 тысяч рублей компенсации морального вреда.
— Если за такое штрафуют детские сады, то воспитателям теперь будет удобнее вообще не выводить на прогулки детей. От греха подальше. И вообще, лучше хранить детей в коробке, набитой ватой, в сухом тёмном месте, — съязвила Настя.
«Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах». Один бросил в машину бутылку, второй сбил на чужом автомобиле зеркало.
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