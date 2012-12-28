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Происшествия
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37 минут назад
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Пристававший к девочкам в Нижнем парке мужчина задержан, возбуждено уголовное дело
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения на время следствия.
Как рассказали GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц».
Подозреваемый задержан — ему 66 лет. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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