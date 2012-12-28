Пристававший к девочкам в Нижнем парке мужчина задержан, возбуждено уголовное дело

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения на время следствия.

Ещё 8 июня по соцсетям разлетелось видео из Нижнего парка, на котором пожилой мужчина откровенно приставал к школьницам. Он подошёл девочкам-подросткам и предлагал интим в кустах за пиво. Девочкам удалось убедить мужчину, что они согласны, а когда собеседник пошёл в магазин — школьницы убежали. Причём девочки сняли весь пошлый диалог на телефон.Как рассказали GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц».Подозреваемый задержан — ему 66 лет. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.