Следком и полиция разбираются в конфликте в грязинском селе

16-летний парень вступился за шестилетнего брата. Во время спора в ход пошли пневматический пистолет и кирпич.



В социальных сетях опубликовано видео из грязинского села Синявка. На нем юноша и девушка спорят с группой женщин и подростков из цыганской диаспоры. Страсти быстро накаляются, звучит щелчок, похожий на выстрел из пневматического оружия и в голову парня летит кирпич.В описании к видео говорится, что из пневматики выстрелила девушка, а кирпич в ее парня бросил сопровождавший женщин подросток.— В село выехали сотрудники полиции, они установили всех участников конфликта, и изъяли пневматическое оружие, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.А вот что сообщил региональный Следком:«В Грязинском районе организована доследственная проверка по размещенной в соцмедиа информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.Из сообщения следует, что конфликт произошел в селе Синявка Грязинского района. Парень вступился за 6-летнего брата, в отношении которого представители семьи цыганской народности совершали противоправные действия.Также сообщается о причинении телесных повреждений одному из участников конфликта несовершеннолетней».По результатам проверки СК примет процессуальное решение.