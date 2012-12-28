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Следком и полиция разбираются в конфликте в грязинском селе
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186
9 минут назад

Следком и полиция разбираются в конфликте в грязинском селе

16-летний парень вступился за шестилетнего брата. Во время спора в ход пошли пневматический пистолет и кирпич.

В социальных сетях опубликовано видео из грязинского села Синявка. На нем юноша и девушка спорят с группой женщин и подростков из цыганской диаспоры. Страсти быстро накаляются, звучит щелчок, похожий на выстрел из пневматического оружия и в голову парня летит кирпич.

В описании к видео говорится, что из пневматики выстрелила девушка, а кирпич в ее парня бросил сопровождавший женщин подросток. 

— В село выехали сотрудники полиции, они установили всех участников конфликта, и изъяли пневматическое оружие, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

А вот что сообщил региональный Следком:

«В Грязинском районе организована доследственная проверка по размещенной в соцмедиа информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.

Из сообщения следует, что конфликт произошел в селе Синявка Грязинского района. Парень вступился за 6-летнего брата, в отношении которого представители семьи цыганской народности совершали противоправные действия. 

Также сообщается о причинении телесных повреждений одному из участников конфликта несовершеннолетней». 

По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

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