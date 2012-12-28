Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»
Происшествия
186
9 минут назад
Следком и полиция разбираются в конфликте в грязинском селе
16-летний парень вступился за шестилетнего брата. Во время спора в ход пошли пневматический пистолет и кирпич.
В описании к видео говорится, что из пневматики выстрелила девушка, а кирпич в ее парня бросил сопровождавший женщин подросток.
— В село выехали сотрудники полиции, они установили всех участников конфликта, и изъяли пневматическое оружие, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
А вот что сообщил региональный Следком:
«В Грязинском районе организована доследственная проверка по размещенной в соцмедиа информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.
Из сообщения следует, что конфликт произошел в селе Синявка Грязинского района. Парень вступился за 6-летнего брата, в отношении которого представители семьи цыганской народности совершали противоправные действия.
Также сообщается о причинении телесных повреждений одному из участников конфликта несовершеннолетней».
По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
0
0
2
0
0
Комментарии