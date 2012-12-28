Усманец забыл деньги в банке у кассы — их тут же забрал следующий клиент

Но кражу записала камера наблюдения.

67-летний житель Усманского района подозревается в краже 6000 рублей с кассового окна в банке — там их забыл предыдущий клиент. Всё это произошло в присутствие кассира, но ему мужчина чужие деньги не отдал, а спокойно положил их в свой кошелёк.«Днем 30 сентября в Усмани 63-летний мужчина заходил в отделение банка, где забыл деньги у кассового окна. Вернувшись в банк, денег на месте он не обнаружил. По данным следствия, 67-летний местный житель также в это время был в банке, увидел чужие деньги и забрал их себе», — сообщает областное управление МВД.Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело о краже.