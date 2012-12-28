Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Происшествия
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сегодня, 14:27
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Усманец забыл деньги в банке у кассы — их тут же забрал следующий клиент
Но кражу записала камера наблюдения.
«Днем 30 сентября в Усмани 63-летний мужчина заходил в отделение банка, где забыл деньги у кассового окна. Вернувшись в банк, денег на месте он не обнаружил. По данным следствия, 67-летний местный житель также в это время был в банке, увидел чужие деньги и забрал их себе», — сообщает областное управление МВД.
Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело о краже.
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