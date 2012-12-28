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сегодня, 14:27
9

Усманец забыл деньги в банке у кассы — их тут же забрал следующий клиент

Но кражу записала камера наблюдения.

67-летний житель Усманского района подозревается в краже 6000 рублей с кассового окна в банке — там их забыл предыдущий клиент. Всё это произошло в присутствие кассира, но ему мужчина чужие деньги не отдал, а спокойно положил их в свой кошелёк. 

«Днем 30 сентября в Усмани 63-летний мужчина заходил в отделение банка, где забыл деньги у кассового окна. Вернувшись в банк, денег на месте он не обнаружил. По данным следствия, 67-летний местный житель также в это время был в банке, увидел чужие деньги и забрал их себе», — сообщает областное управление МВД.

Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело о краже.
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Истина гласит:
20 минут назад
"Не твоё, - не бери!" Взял, - ответь за это!
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Гость
сегодня, 17:15
Что-то в этой истории жалко обоих(
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деревенский в 63 года
сегодня, 16:44
котелок уже не варит лет 20, свежий воздух виноват
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Кто пишет
сегодня, 15:24
Про жадность, вы размер пенсии видели?
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Александр Н.
сегодня, 17:17
Так если пенсии маленькие то надо воровать у других,какая то ущербная получается логика.
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как всегда
сегодня, 15:21
повадки с детства:украсть,зависть,жадность,ненавесть.
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Сейчас
сегодня, 15:10
Все под камерами, тем более банк, касса, халява забрать чужие деньги перевешивает чувство осторожности. 6 тысяч разум затмили.
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Александр Н.
сегодня, 14:54
Жадность подвела.
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Миротворец
сегодня, 14:46
Кассир соучастник)
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