Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Общество
1098
сегодня, 14:47
9
Министр региональной безопасности ушел в отставку
Игорь Гречуха проработал в ведомстве почти пять лет.
Игорь Гречуха возглавил тогда еще региональное управление административных органов в начале декабря 2021 года, а до этого четыре месяца исполнял обязанности руководителя ведомства.
В начале 2025 года управление административных органов стало министерством региональной безопасности, а Гречуха — министром.
Игорю Гречухе 38 лет. Он закончил Саратовскую государственную академию права. Трудовую деятельность начал помощником прокурора Добринского района. Аналогичные должности в разные годы занимал в Чаплыгинском и Задонском районах. Несколько лет работал в областной прокуратуре. До апреля 2021 года был заместителем прокурора Советского района Липецка. Затем возглавил отдел благоустройства и капитального ремонта в региональном управлении ЖКХ.
Как сообщили в правительстве области, Игорь Гречуха намерен продолжить карьеру в структурах администрации президента России.
Освободившееся кресло займет Алексей Кащеев, который пока руководит министерством внутренней политики региона.
Алексею Кащееву 47 лет, он родился в Тербунах. Юрист по образованию он более 20 лет проработал в органах государственной власти. Занимал пост прокурора Хлевенского района, работал Липецким межрайонным природоохранным прокурором, в разные годы был прокурором нескольких районов Липецка. Руководил областной Государственной жилищной инспекцией.
Исполняющим обязанности руководителя министерства внутренней политики будет назначен Максим Осипов, занимающий должность заместителя министра.
Максиму Осипову 42 года, он родился в Данкове. Окончил Воронежский государственный университет по специальности юриспруденция. Работал в управлении внутренней политики, мэрии Липецка и избирательной комиссии региона. С мая 2024 года занимает должность заместителя министра внутренней политики Липецкой области.
2
0
0
1
6
Комментарии (9)