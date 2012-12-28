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21 минуту назад
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17-летнего липчанина подозревают в содействии телефонным мошенникам, совершившим 300 000 звонков

Подростку уже избрана мера пресечения на время следствия – запрет определённых действий.

В Воронеже полицейские выявили узел связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа: с апреля по май этого года через него было совершено более 300 тысяч звонков.

Как сообщает «МВД-Медиа», сотрудники полиции и УФСБ задержали двоих активных участников организованной группы: 22-летнего воронежца и 17-летнего подростка, приехавшего из Липецкой области.

По данным следствия, международная криминальная схема функционировала с начала 2025 года. Подельники обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа злоумышленников на российские.

Мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, брокерами, социальными работниками и так далее, после чего убеждали людей перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

При обысках правоохранители нашли 11 единиц серверного оборудования, средства связи, сим-карты, ноутбуки и другие улики. Уже установлена одна потерпевшая — причинённый ей ущерб составил 75 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». 22-летний парень арестован на время следствия, а подростку назначен запрет определённых действий.
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Комментарии (1)

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Александр Н.
7 минут назад
Мошенников развелось как блох и их тоже надо уничтожать как этих вредных насекомых,проводить полную дезинфекцию.
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