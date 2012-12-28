На Космонавтов «десятка» под управлением 19-летнего водителя врезалась в столб

Водителя из машины извлекали спасатели. Он госпитализирован.

Сегодня в 01:10 на улице Космонавтов, 17 в Липецке 19-летний водитель автомобиля «Лада-21104» не справился с управлением и врезался в световую опору. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе областного управления МВД.— Спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — добавляет городское Управление по делам ГО и ЧС.Водитель госпитализирован.