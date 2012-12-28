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Происшествия
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42 минуты назад
На Космонавтов «десятка» под управлением 19-летнего водителя врезалась в столб
Водителя из машины извлекали спасатели. Он госпитализирован.
— Спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — добавляет городское Управление по делам ГО и ЧС.
Водитель госпитализирован.
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