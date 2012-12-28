Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
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Происшествия
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сегодня, 10:15
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Две женщины пострадали в слетевшей с дороги машине
Авария произошла на трассе «Дон».
Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию. Они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3168 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 266.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2843 случая превышения скорости, выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 62 нарушения».
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