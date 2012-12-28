Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
43-летнюю женщину-водителя будут судить за смертельное ДТП на тамбовской трассе
Происшествия
Миллион пропал из кассы районной больницы
Происшествия
Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
Происшествия
В армию осенью призовут около полутора тысяч липчан
Общество
Дело о смертельном случае на стройке в Тербунах дошло до суда
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечёрка: прецедентное дело, осенний призыв и начало отопительного сезона
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Подросток из Липецка обвиняется в терроризме
Происшествия
Премьеру в сокольском театре поставил режиссёр, который преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Италии, Франции и Бельгии
Культура
Читать все
Бледной поганкой в Липецкой области отравились ещё два человека
Здоровье
Две женщины пострадали в слетевшей с дороги машине
Происшествия
37-летняя жительница Усмани за полтора месяца перевела мошенникам 1 850 000 рублей
Происшествия
Подросток из Липецка обвиняется в терроризме
Происшествия
51-летнюю дроппершу вычислили по цифровому следу
Происшествия
Электробусы маршрута № 4 ходят пустыми, а № 5 — переполненными: мэрия собирается изменить расписание
Общество
Врезавшийся в столб на улице Космонавтов 19-летний парень — в медикаментозной коме
Происшествия
Незаконный приют для животных в СНТ «Тракторостроитель-2» закрыт по решениям судов
Общество
На Космонавтов «десятка» под управлением 19-летнего водителя врезалась в столб
Происшествия
С дроппера взыскали похищенные у вдовы участника СВО 285,9 тысячи рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
820
сегодня, 10:15
3

Две женщины пострадали в слетевшей с дороги машине

Авария произошла на трассе «Дон».

1 октября с трассы «Дон» в Елецком округе слетел и врезался в столб автомобиль «Киа Рио». В аварии пострадали 44-летняя женщина-водитель и её 63-летняя пассажирка. Обе госпитализированы.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 аварию. Они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3168 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 266.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 2843 случая превышения скорости, выезда на встречную полосу, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 62 нарушения».
авария
ДТП
0
1
1
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Что то
6 минут назад
Последнее время много слетают с дороги. В сторону Фащевки на этой неделе две машины вытаскивали.
Ответить
Гололёд, думаю
59 минут назад
Или телефон, что более вероятно
Ответить
И опять
сегодня, 10:23
женщины...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить