Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Общество
739
сегодня, 17:08
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
7 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Октябрьская, 53, улица Озёрная, 4, улица Зегеля, 23а. Без холодной воды временно останутся жители 14 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
7 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 16а по улице 2-й Крымской, № 15, 17, 19а, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 35 по улице Кирова, № 19 по улице Бригадной, № 11, 63 по улице Локомотивной, № 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, обесточат посёлок Казинка, улицы Верхнюю, Пригородную, Ладыгина, Писарева.
0
0
2
1
0
Комментарии