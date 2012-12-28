На 14 улицах Липецка отключат холодную воду

7 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Октябрьская, 53, улица Озёрная, 4, улица Зегеля, 23а. Без холодной воды временно останутся жители 14 улиц, сообщили в компании.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 53 по улице Октябрьской, № 1 по улице Суворова, № 13, 15 по улице Островского, № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 по улице Парковой, № 22 по проспекту Мира, № 7, 16 по улице Крупской, № 17, 23а по улице Зегеля, № 1а в переулке Зегеля, в частном секторе улиц Озёрной, Лермонтова, Волжской, Левоневского, Санитарной, Пляжной, Островского.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.7 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 16а по улице 2-й Крымской, № 15, 17, 19а, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 35 по улице Кирова, № 19 по улице Бригадной, № 11, 63 по улице Локомотивной, № 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, обесточат посёлок Казинка, улицы Верхнюю, Пригородную, Ладыгина, Писарева.