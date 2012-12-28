Кровь и триумф: несмотря на травму в финале, девушка из Грязей выиграла первенство Европы по борьбе

Финальную схватку пришлось останавливать врачам.

16-летняя землячка в весовой категории до 65 кг одержала победы во всех пяти схватках, причем во всех встречах, за исключением финальной, не отдала соперницам ни единого бала. У Фатимы Бабаевой из Азербайджана она выиграла – 7:0, у Джулии Карри из Италии – 13:0, у Анастасии Комановой из Белоруссии -10:0, в полуфинале у Кристины Запорожан из Молдовы – 4:0.











Грязинская воспитанница показала Старому Свету, что такое вихрь на ковре





Финал против Феньи Магдалены Херманн прилось прерывать из-за рассечения лба у нашей спортсменки. Если бы кровь не сумели быстро остановить, что Лилию мог бы снять с соревнований врач и «золото» досталось бы сопернице.









Продолжать схватку пришлось с повязкой на голове

К перерыву Ермохина вела - 2:1, а затем разошлась не на шутку, завершив встречу очередным результативным броском, общий итог – 7:3 в пользу нашей спортсменки.









И вот он - миг победы

Лилия впервые поднялась на европейскую вершину, два года назад в первенстве Европы среди девушек до 15 лет проходило в венгерском Капошваре ей досталась «бронза».











Победительница (вторая слева) и призёры Евро





Лилия Ермохина - воспитанница грязинской ДЮСШ и тренера Александра Назарова. Несколько лет назад девушка переехала в Санкт-Петербург, чтобы учиться и тренироваться в училище олимпийского резерва № 1. Старший брат Лилии Артём Ермохин – футболист дублирующего состава липецкого «Металлурга».







Фото: uww.org

Лилия Ермохина из Грязей выиграла первенство Европы по спортивной (вольной) борьбе среди юниорок до 17 лет в столице Северной Македонии СкопьеВ первенстве-2025 россияне завоевали 22 медали, из которых 12 — «золотые». Правда, выступать пришлось под флагом международной федерации борьбы UWW (United World Wrestling).