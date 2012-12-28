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Кровь и триумф: несмотря на травму в финале, девушка из Грязей выиграла первенство Европы по борьбе
Спорт
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сегодня, 21:34
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Кровь и триумф: несмотря на травму в финале, девушка из Грязей выиграла первенство Европы по борьбе
Финальную схватку пришлось останавливать врачам.
16-летняя землячка в весовой категории до 65 кг одержала победы во всех пяти схватках, причем во всех встречах, за исключением финальной, не отдала соперницам ни единого бала. У Фатимы Бабаевой из Азербайджана она выиграла – 7:0, у Джулии Карри из Италии – 13:0, у Анастасии Комановой из Белоруссии -10:0, в полуфинале у Кристины Запорожан из Молдовы – 4:0.
Грязинская воспитанница показала Старому Свету, что такое вихрь на ковре
Финал против Феньи Магдалены Херманн прилось прерывать из-за рассечения лба у нашей спортсменки. Если бы кровь не сумели быстро остановить, что Лилию мог бы снять с соревнований врач и «золото» досталось бы сопернице.
Продолжать схватку пришлось с повязкой на голове
К перерыву Ермохина вела - 2:1, а затем разошлась не на шутку, завершив встречу очередным результативным броском, общий итог – 7:3 в пользу нашей спортсменки.
И вот он - миг победы
Лилия впервые поднялась на европейскую вершину, два года назад в первенстве Европы среди девушек до 15 лет проходило в венгерском Капошваре ей досталась «бронза».
Победительница (вторая слева) и призёры Евро
Лилия Ермохина - воспитанница грязинской ДЮСШ и тренера Александра Назарова. Несколько лет назад девушка переехала в Санкт-Петербург, чтобы учиться и тренироваться в училище олимпийского резерва № 1. Старший брат Лилии Артём Ермохин – футболист дублирующего состава липецкого «Металлурга».
Фото: uww.org
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