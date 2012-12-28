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сегодня, 17:49
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Сёстры-подростки на каникулах пропалывали кукурузу, но оплату за это не получили

Прокуратура через суд требует выплатить девочкам 56 800 рублей, в том числе 40 000 рублей — компенсация морального вреда.

Прокуратура Хлевенского района после обращения матери направила иск в суд в интересах 15-летней и 17-летней девочек, добиваясь восстановления их прав на оплату работы на кукурузных полях. С работодателя сестёр-подростков требуют долг в 16 800 рублей и компенсацию морального вреда в 40 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, сёстры во время летних каникул без оформления письменного договора подряда работали на полях в селе Горожанка Рамонского района Воронежской области, пропалывая кукурузу. Туда они каждый день ездили из своего села.

Работу девочки нашли через популярный сайт объявлений — предложение разместил житель села Хлевное. Однако оговоренную плату за свой труд девочки не получили. При этом одна из сестёр отработала два дня и не получила вообще ничего, вторая трудилась шесть дней (25, 28, 30 июля и 5, 6, 7 августа), но получила всего 5600 рублей. В итоге одной девочке задолжали 11 200 рублей, второй – 5600 рублей.
трудовые права
зарплата
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Ольга
17 минут назад
Девочки подростки, без специального образования, на кукурузе получили бы за 22 рабочих дня больше, чем учитель за это же время работы...что-то не так с зарплатами учителей?
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Александр Н.
31 минуту назад
Совсем обнаглели,уже и детей обманывать стали,надо деньгами так наказать,чтобы запомнил на всю жизнь.
Ответить
Время такое
46 минут назад
Кругом один обман. Совсем страх потеряли.
Ответить
Это
48 минут назад
Как говорят не надо кошмарить бизнес.Что хотят то и делают из грязи да в князи.Накащывать за такое надо жёстко.
Ответить
Правда
сегодня, 18:14
Какие подлые рабодатели.Ни стыла,ни совести.Зачем девчонок обидели,бессовестные и подлые.Бог их накажет.
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Ленин
сегодня, 18:12
Какие меркантильные девочки и их мама. А раньше на картошку бесплатно ездили, да уж..
Ответить
S
сегодня, 18:10
Один вопрос только, я не колхозник просто, а зачем кукурузу полоть?
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Гость
13 минут назад
Это деревенский развод такой. Как у моряков якорь точить.
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S
сегодня, 18:06
Капитализм во всей красе.
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