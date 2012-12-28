Сёстры-подростки на каникулах пропалывали кукурузу, но оплату за это не получили

Прокуратура через суд требует выплатить девочкам 56 800 рублей, в том числе 40 000 рублей — компенсация морального вреда.

Прокуратура Хлевенского района после обращения матери направила иск в суд в интересах 15-летней и 17-летней девочек, добиваясь восстановления их прав на оплату работы на кукурузных полях. С работодателя сестёр-подростков требуют долг в 16 800 рублей и компенсацию морального вреда в 40 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, сёстры во время летних каникул без оформления письменного договора подряда работали на полях в селе Горожанка Рамонского района Воронежской области, пропалывая кукурузу. Туда они каждый день ездили из своего села.Работу девочки нашли через популярный сайт объявлений — предложение разместил житель села Хлевное. Однако оговоренную плату за свой труд девочки не получили. При этом одна из сестёр отработала два дня и не получила вообще ничего, вторая трудилась шесть дней (25, 28, 30 июля и 5, 6, 7 августа), но получила всего 5600 рублей. В итоге одной девочке задолжали 11 200 рублей, второй – 5600 рублей.