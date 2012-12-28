Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Общество
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сегодня, 17:49
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Сёстры-подростки на каникулах пропалывали кукурузу, но оплату за это не получили
Прокуратура через суд требует выплатить девочкам 56 800 рублей, в том числе 40 000 рублей — компенсация морального вреда.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, сёстры во время летних каникул без оформления письменного договора подряда работали на полях в селе Горожанка Рамонского района Воронежской области, пропалывая кукурузу. Туда они каждый день ездили из своего села.
Работу девочки нашли через популярный сайт объявлений — предложение разместил житель села Хлевное. Однако оговоренную плату за свой труд девочки не получили. При этом одна из сестёр отработала два дня и не получила вообще ничего, вторая трудилась шесть дней (25, 28, 30 июля и 5, 6, 7 августа), но получила всего 5600 рублей. В итоге одной девочке задолжали 11 200 рублей, второй – 5600 рублей.
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