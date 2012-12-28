Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
В соцсетях распространяются фейки об отключении света и привлечении школьников к сборке БПЛА
Происшествия
517
сегодня, 15:31
В соцсетях распространяются фейки об отключении света и привлечении школьников к сборке БПЛА
Внимательные читатели увидят ошибки.
«Содержащаяся в «сообщении» информация, не соответствует действительности и носит признаки провокации», — сообщили в компании, предложив липчанам ориентироваться только на проверенные источники информации.
Добавим, что авторы фейка слабо ориентируются в российском энергетическом секторе. Липецкий филиал «РИР Энерго» — поставщик горячей воды и отопления.
В другой фейковой информации говорится, что в Липецкой области собираются привлекать старшеклассников и студентов от 16 лет к работе на предприятиях специального назначения для сборки компонентов беспилотников.
— Это неправда, — заявили в правительстве области.
0
0
2
0
0
Комментарии