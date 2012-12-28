В соцсетях распространяются фейки об отключении света и привлечении школьников к сборке БПЛА

Внимательные читатели увидят ошибки.

В Сети появилось сообщение якобы от филиала «РИР Энерго — Липецкая генерация» (бывшая «Квадра») об отключениях электроэнергии, вызванных атакой БПЛА.«Содержащаяся в «сообщении» информация, не соответствует действительности и носит признаки провокации», — сообщили в компании, предложив липчанам ориентироваться только на проверенные источники информации.Добавим, что авторы фейка слабо ориентируются в российском энергетическом секторе. Липецкий филиал «РИР Энерго» — поставщик горячей воды и отопления.В другой фейковой информации говорится, что в Липецкой области собираются привлекать старшеклассников и студентов от 16 лет к работе на предприятиях специального назначения для сборки компонентов беспилотников.— Это неправда, — заявили в правительстве области.