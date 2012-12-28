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В соцсетях распространяются фейки об отключении света и привлечении школьников к сборке БПЛА
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сегодня, 15:31

В соцсетях распространяются фейки об отключении света и привлечении школьников к сборке БПЛА

Внимательные читатели увидят ошибки.

В Сети появилось сообщение якобы от филиала «РИР Энерго — Липецкая генерация» (бывшая «Квадра») об отключениях электроэнергии, вызванных атакой БПЛА.

«Содержащаяся в «сообщении» информация, не соответствует действительности и носит признаки провокации», — сообщили в компании, предложив липчанам ориентироваться только на проверенные источники информации.

Добавим, что авторы фейка слабо ориентируются в российском энергетическом секторе. Липецкий филиал «РИР Энерго» — поставщик горячей воды и отопления.

В другой фейковой информации говорится, что в Липецкой области собираются привлекать старшеклассников и студентов от 16 лет к работе на предприятиях специального назначения для сборки компонентов беспилотников.

— Это неправда, — заявили в правительстве области.
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