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Происшествия
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24 минуты назад
Воздушная тревога объявлена в Ельце и четырёх округах области
Напомним, этой ночью над Липецкой областью были перехвачены БПЛА. Режим воздушной тревоги действовал до половины седьмого утра.
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