Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Происшествия
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сегодня, 11:08
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На Соколе утонул мужчина
Тело погибшего достали из реки спасатели.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что личность утонувшего уже установлена.
— Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Материалы переданы в региональный Следком, — добавили в полиции.
С начала купального сезона это третья смерть на воде. 24 мая в пруду села Екатериновка Долгоруковского района утонул 17-летний подросток, а 8 июня в пруду села Гниловоды Измалковского района — 61-летний мужчина. Все трое погибших купались в необорудованных для этого местах.
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