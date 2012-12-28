Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
Премьеру в сокольском театре поставил режиссёр, который преподавал во ВГИКе и ГИТИСе, Италии, Франции и Бельгии
Электробусы маршрута № 4 ходят пустыми, а № 5 — переполненными: мэрия собирается изменить расписание
Здоровье
340
сегодня, 10:18
3
Бледной поганкой в Липецкой области отравились ещё два человека
Один из них находится в тяжелом состоянии.
Оба мужчины отравились бледной поганкой.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Минздрава Липецкой области, всего с начала сезона грибами отравились 24 человека.
Напомним, в этом году от отравления гриьами умерли три человека. 17 августа в БСМП скончалась 72-летняя женщина, отравившаяся бледной поганкой. За ее жизнь врачи боролись три недели.
31 июля и 3 августа в БСМП умерли 52-летний мужчина и 73-летняя женщина. Они также съели бледную поганку.
До этого в Липецкой области смертей от отравления грибами не было с 2022 года.
0
1
0
0
0
Комментарии (3)