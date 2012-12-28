Восьмилетний мальчик хотел получить игровую валюту и перевёл мошенникам 65 000 рублей

Также липчан продолжают активно обманывать через популярный сайт объявлений.

Восьмилетний мальчик стал жертвой мошенников, которые обманули его под предлогом перевода игровой валюты в одной из популярных онлайн-игр.— Мошенники завладели более чем 65 000 рублей, которые ребенок перевел неустановленным лицам с банковского счета своих родителей через приложение одного из банков. Семье причинен значительный материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ, санкции которой – до шести лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Также липчан продолжают обманывать через популярный сайт объявлений. Так, жительница Данковского района перевела 28 000 рублей за моечное устройство «Кёрхер». А ещё в одном случае мужчина хотел купить кровать и отправил продавцу-мошеннику 19 000 рублей. Однако товары покупателям доставлены не были, а продавцы перестали отвечать на звонки. По этим случаям также возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».— Прокуратура просит проявлять внимательность при покупке товаров с использованием интернет-ресурсов, — добавляют в пресс-службе.