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56 минут назад
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Восьмилетний мальчик хотел получить игровую валюту и перевёл мошенникам 65 000 рублей

Также липчан продолжают активно обманывать через популярный сайт объявлений.

Восьмилетний мальчик стал жертвой мошенников, которые обманули его под предлогом перевода игровой валюты в одной из популярных онлайн-игр.

— Мошенники завладели более чем 65 000 рублей, которые ребенок перевел неустановленным лицам с банковского счета своих родителей через приложение одного из банков. Семье причинен значительный материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ, санкции которой – до шести лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Также липчан продолжают обманывать через популярный сайт объявлений. Так, жительница Данковского района перевела 28 000 рублей за моечное устройство «Кёрхер». А ещё в одном случае мужчина хотел купить кровать и отправил продавцу-мошеннику 19 000 рублей. Однако товары покупателям доставлены не были, а продавцы перестали отвечать на звонки. По этим случаям также возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

— Прокуратура просит проявлять внимательность при покупке товаров с использованием интернет-ресурсов, — добавляют в пресс-службе.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Александр
18 минут назад
Читаешь всё это и понимаешь, лишние у людей деньги и никакого значительного ущерба им не причинили, если ребёнок имеет свободный доступ к банковскому счёту родителей.
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педагог
32 минуты назад
Родители мальчика оставляют банковские карты как игрушку в пределах видимости несмышлёных детей, а потом пишут заявление в полицию, зачем? для вас 65 тысяч копейки. Забудьте о них. Обратитесь к психологу, вам, родители, нужна помощь этого специалиста, потому что вы понятия не имеете, как воспитывать детей. Пусть вас научит педагог-психолог.
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