Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанина жестоко избили ночью у кафе «Бархат»: дело направлено в суд
Общество
Сёстры-подростки на каникулах пропалывали кукурузу, но оплату за это не получили
Общество
«SOS! Угроза обрушения и пожара в жилом доме»
Общество
Над областью снова сбивали БПЛА
Происшествия
15-летняя девушка попала в ДТП на электросамокате
Происшествия
Усманец забыл деньги в банке у кассы — их тут же забрал следующий клиент
Происшествия
Один незаконно пойманный рак обойдётся в 1688 рублей
Общество
Инспекторы ДПС через пробку доставили в больницу мужчину с сердечным приступом
Общество
Что, на ваш взгляд, подорожало ощутимее всего?
Говорит Липецк
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Сёстры-подростки на каникулах пропалывали кукурузу, но оплату за это не получили
Общество
15-летняя девушка попала в ДТП на электросамокате
Происшествия
В Липецке «Приора» въехала в грузовик
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: грипп на пороге, незаконная добыча раков и самые подорожавшие товары
Общество
Забравшую у обманутого пенсионера 3,9 миллиона рублей женщину ждет суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: тайная история человеческих глаз, игнор работодателя и наш новый проект – как увеличить зарплату
Общество
Белки мигрировали из Быханова сада
Общество
Две машины горели в Липецкой области
Происшествия
Над областью снова сбивали БПЛА
Происшествия
Читать все
Происшествия
1431
сегодня, 10:07
4

В Липецке «Приора» въехала в грузовик

Водитель легковушки госпитализирован.

Утром 6 октября в Липецке на улице Алмазной автомобиль «Лада Приора» врезался в стоящий грузовик «ДАФ». 19-летний водитель «Приоры» с травмами госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция.

Ещё одно ДТП произошло в Липецке вечером на улице Плеханова: столкнулись автомобиль «Киа» с 21-летним водителем и электросамокат под управлением 15-летней школьницы. Девочка доставлена в больницу.

n4vaqqyu5w903y5u1jann9qxejbjwwlk.jpg

6 октября автоинспекторы зарегистрировали на дорогах области ещё 20 аварий, они обошлись без пострадавших.

«На территории Липецкой области выявлены 4255 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 74.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3938 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 196 нарушений», — говорится в сводке дорожных происшествий.
авария
ДТП
0
1
4
3
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
23 минуты назад
3938 случаев превышения скорости за сутки,только зарегистрированных ! В этом причина всех аварий ! Так быстро едут ,что не в состоянии ни увидеть ,ни предвидить развитие ситуации !Режим - тапок в пол ! И да,давят на бампер ,если ты не вписываешься в этот экстрим!Что делать с этим ?Не хватает инспекторов на дороге,поэтому каждый сам себе режисер
Ответить
Хоть
сегодня, 10:43
Алканов помаленьку отлавливают.
Ответить
Дед
сегодня, 10:37
Ездить вообще не умеют , страшно на дорогу выезжать , с утра уже несутся как на пожар
Ответить
Волк, зубами щелк
сегодня, 10:56
И не говори ! Еду по Октябрьскому мосту 120 км/ч, как стоячего обгоняют, еще и фарами моргают.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить