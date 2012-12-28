Сегодня в Липецке: тайная история человеческих глаз, игнор работодателя и наш новый проект – как увеличить зарплату
Происшествия
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сегодня, 10:07
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В Липецке «Приора» въехала в грузовик
Водитель легковушки госпитализирован.
Ещё одно ДТП произошло в Липецке вечером на улице Плеханова: столкнулись автомобиль «Киа» с 21-летним водителем и электросамокат под управлением 15-летней школьницы. Девочка доставлена в больницу.
6 октября автоинспекторы зарегистрировали на дорогах области ещё 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
«На территории Липецкой области выявлены 4255 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены три водителя, за неиспользование ремней безопасности — 74.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3938 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 196 нарушений», — говорится в сводке дорожных происшествий.
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