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сегодня, 09:31
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Мальчик сломал челюсть на прогулке в детском саду
Детский сад выплатит родителям 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ребёнок упал на прогулке в детском саду и получил перелом нижней челюсти. Родители просили взыскать в счет возмещения морального вреда миллион рублей и 35 тысяч рублей материального ущерба (средства, потраченные на лечение), поскольку мальчику была проведена операция, он длительное время восстанавливался, испытывал боль и моральные страдания.
Администрация дошкольного учреждения признала иск в части возмещения материального ущерба, но просила снизить размер морального вреда до 100 тысяч рублей. В результате по решению суда садик должен выплатить выплатить 350 тысяч морального вреда.
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