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вчера, 20:26
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Липецкая вечЁрка: грипп на пороге, незаконная добыча раков и самые подорожавшие товары

Сегодня, 6 октября, врачи регистрируют тысячи случаев ОРВИ, незаконная ловля раков обойдется дороже, и GOROD48 спросил у липчан, что по их мнению, подорожало больше всего.

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4207 человек. Это примерно на треть ниже уровня эпидпорога. Больше половины заболевших — жители Липецка. У трех человек выявлен коронавирус.

По данным управления Роспотребнадзора, в области циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Случаев гриппа в регионе врачи пока не зафиксировали.

Напомним, в 2025 году первый случай гриппа был выявлен 7 ноября у 17-летней липчанки. Она заразилась вирусом типа А.

Несмотря на то, что на календаре уже октябрь, клещи до сих пор беспокоят липчан. За неделю число укушенных выросло на 265 человек. Каждый четвёртый снятый с людей и доставленный в лаборатории клещ был заражён возбудителями инфекционных заболеваний. А всего с начала сезона от укусов членистоногих пострадали 5 633 человека. При этом клещи могут быть активны до поздней осени. 

«Чем больше грибов, тем толще клещи», — пошутил Садовод.

Незаконная ловля раков обойдется в копеечку. С 3 октября увеличена такса для расчета ущерба за их незаконную добычу.

Ловить речные деликатесы можно только раколовками. Причем у одного человека их может быть не более пяти штук. И поймать разрешено 30 раков. Самок и особей менее девяти сантиметров надо выпустить в воду.

За каждого  незаконно добытого рака, независимо от размера и веса, нарушитель обязан возместить в пользу государства 1 688 рублей. Если снасть не соответствует правилам, превышена норма добычи или раки пойманы в пору нереста — сумма ущерба удваивается.

«Давненько я не видел раков в реке Воронеж! В 80-х годах их ловили все. И раков было море, а сейчас они куда-то подевались? Если мне не изменяет память, то раки водятся в чистой водичке!», — с ностальгией заметил Нардеп.

«Ох и жадные наши чинуши, а кто конкретно это придумал?» — возмутилась Правда.

«А народ у нас не жадный? Иной раз отчеты по рыбалке смотришь, такое впечатление, что у народа родственников полгорода, и всех их надо рыбой накормить», — ответил !!!.

«Что, на ваш взгляд, подорожало ощутимее всего?» — спросил сегодня GOROD48. Липчане чаще всего называли ЖКХ и продукты.



«Выросло абсолютно все в цене (продукты, ЖКХ, топливо, медикаменты, отдых. Спортивные секции, квартиры. Машины и т. д.) А зарплаты не растут от слова совсем! Просто издевательство!», — с возмущением добавил гость.

Завтра в Липецке будет еще теплее:  от +16 до +18 градусов

По народным приметам, если осенью листья долго не опадают с деревьев (как сейчас) холода придут нескоро, а зима будет мягкой. 7 октября отмечают день Фёклы Запрядальницы. Унывать и вспоминать плохое в этот день ни в коем случае нельзя, чтобы не притянуть новые несчастья и проблемы. Впрочем, в любой день этим заниматься не стоит.
вечЁрка. грипп
раки
Город говорит
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Комментарии (2)

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Как гость
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Г
сегодня, 00:07
Грипп на пороге а в квартирах холод. Отопление нужно было с 1 го включать, а не ждать когда врачи начнут регистрировать тысячи случаев ОРВИ.
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65+
вчера, 22:51
Скак пор раки стали краснокнижным мы их при СССР под мостом на Воронеже руками по ведру ловили .
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