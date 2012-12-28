Липецкая вечЁрка: грипп на пороге, незаконная добыча раков и самые подорожавшие товары

Сегодня, 6 октября, врачи регистрируют тысячи случаев ОРВИ, незаконная ловля раков обойдется дороже, и GOROD48 спросил у липчан, что по их мнению, подорожало больше всего.