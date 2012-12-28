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сегодня, 14:14
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Один незаконно пойманный рак обойдётся в 1688 рублей

А если он пойман с нарушением правил — в 3 376 рублей.

С 3 октября увеличена такса для расчета ущерба за незаконную добычу пресноводного рака.

«Теперь за каждого  незаконно добытого рака, независимо от размера и веса, нарушитель обязан возместить в пользу государства 1 688 рублей. Во столько оценивается ущерб, причиненный водным биоресурсам», — сообщили GOROD48 в Верхнедонском отделе рыбоохраны.

Рыбакам также напоминают: по правилам для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, к которому относятся и водоёмы Липецкой области, запрещена добыча пресноводных раков руками, вброд или путем ныряния.

Также нельзя ловить раков раколовками, если их более пяти штук на одного человека, добывать более 30 раков на одного человека, а также особей имеющих длину менее девяти сантиметров. Самок и раков меньших размеров необходимо возвращать в воду.

Если снасть не соответствует правилам, превышена норма добычи или раки пойманы в пору нереста — сумма ущерба удваивается и составляет 3 376 рублей.
рыбалка
браконьерство
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Он
19 минут назад
А то что их продают вёдрами , мало волнует.
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геннадий
сегодня, 17:47
Скоро и этих раков днем с огнем не сыщешь . все повыловили и процедили
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Незнайка на Луне
сегодня, 17:36
А домашние животные теперь пойдут в налогообложение?
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Дед
сегодня, 17:28
Теперь будем кушать свежую скумбрию по 620 рублей за кг, это дешевле рака! А соленая стоит 1200!!!
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Борис.
сегодня, 17:08
Смотрите мультик Чиполино, в нем есть все ответы на нашу жизнь. Даже выборы все подсказали и показали.
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Гражданин
сегодня, 16:20
А вся область дышит отравленным воздухом. Это как? Почему налог не платим???
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Партработник
сегодня, 16:05
Не понимаю, зачем нужны эти раки когда есть дальневосточные крабы?
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Живое существо
сегодня, 15:50
Обозначьте уже просто Налог на Жизнь! Туда всё входит...Осталось только упорядочить всё, где взять и куда отдать...!
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Гость
сегодня, 15:07
Откуда такса берется на природу, биологические ресурсы?
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Правда
сегодня, 14:58
Ох и жадные наши чинуши ,а кто конкретно это придумал?
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!!!
сегодня, 16:15
А народ у нас не жадный? Иной раз отчеты по рыбалке смотришь, такое впечатление, что у народа родственников полгорода, и всех их надо рыбой накормить.
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