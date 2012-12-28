Один незаконно пойманный рак обойдётся в 1688 рублей

А если он пойман с нарушением правил — в 3 376 рублей.

С 3 октября увеличена такса для расчета ущерба за незаконную добычу пресноводного рака.«Теперь за каждого незаконно добытого рака, независимо от размера и веса, нарушитель обязан возместить в пользу государства 1 688 рублей. Во столько оценивается ущерб, причиненный водным биоресурсам», — сообщили GOROD48 в Верхнедонском отделе рыбоохраны.Рыбакам также напоминают: по правилам для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, к которому относятся и водоёмы Липецкой области, запрещена добыча пресноводных раков руками, вброд или путем ныряния.Также нельзя ловить раков раколовками, если их более пяти штук на одного человека, добывать более 30 раков на одного человека, а также особей имеющих длину менее девяти сантиметров. Самок и раков меньших размеров необходимо возвращать в воду.Если снасть не соответствует правилам, превышена норма добычи или раки пойманы в пору нереста — сумма ущерба удваивается и составляет 3 376 рублей.