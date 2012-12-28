Забравшую у обманутого пенсионера 3,9 миллиона рублей женщину ждет суд

Пенсионер по кодовому слову передал деньги «спецагенту», получив вместо них пустую флешку.

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«Спецагентом» была 39-летняя жительница Свердловской области. Она передала мужчине заранее подготовленный подарочный пакет с конвертом и пустой флешкой, где якобы находились документы, подтверждающие декларирование наличных.



Женщина отвезла свёрток с деньгами в Москву и передала следующему звену в цепочке мошенников. Себе она оставила в качестве заработка около 250 тысяч рублей. Суда обвиняемая дожидалась под арестом.

В суд передано уголовное дело 39-летней жительницы Свердловской области, обвиняемой в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по части четвертой статьи 159 УК РФ).«По данным следствия, летом этого года в ходе переписки в чат-боте женщина согласилась на роль курьера мошенников, которые от имени сотрудников пенсионного фонда, Госуслуг, Федеральной службы безопасности и Центрального Банка звонили потерпевшим и сообщали о взломе их аккаунтов на Госуслугах, а затем о списании их денег с банковских счетов в пользу террористических организаций. Затем они убеждали граждан в необходимости осуществления операций с деньгами по сохранению сбережений, в том числе их инкассация на безопасный счет», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Именно так обманули 73-летнего липчанина. Ему сообщили о подозрительных операциях на его банковском счёте и убедили задекларировать накопления, передав «спецагенту» силового ведомства 3,9 миллиона рублей по кодовому слову.