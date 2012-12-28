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сегодня, 08:13
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Забравшую у обманутого пенсионера 3,9 миллиона рублей женщину ждет суд

Пенсионер по кодовому слову передал деньги «спецагенту», получив вместо них пустую флешку.

В суд передано уголовное дело 39-летней жительницы Свердловской области, обвиняемой в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по части четвертой статьи 159 УК РФ).

«По данным следствия, летом этого года в ходе переписки в чат-боте женщина согласилась на роль курьера мошенников, которые от имени сотрудников пенсионного фонда, Госуслуг, Федеральной службы безопасности и Центрального Банка звонили потерпевшим и сообщали о взломе их аккаунтов на Госуслугах, а затем о списании их денег с банковских счетов в пользу террористических организаций. Затем они убеждали граждан в необходимости осуществления операций с деньгами по сохранению сбережений, в том числе их инкассация на безопасный счет», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Именно так обманули 73-летнего липчанина. Ему сообщили о подозрительных операциях на его банковском счёте и убедили задекларировать накопления, передав «спецагенту» силового ведомства 3,9 миллиона рублей по кодовому слову. 

«Спецагентом» была 39-летняя жительница Свердловской области. Она передала мужчине заранее подготовленный подарочный пакет с конвертом и пустой флешкой, где якобы находились документы, подтверждающие декларирование наличных.

Женщина отвезла свёрток с деньгами в Москву и передала следующему звену в цепочке мошенников. Себе она оставила в качестве заработка около 250 тысяч рублей. Суда обвиняемая дожидалась под арестом. 

мошенничество
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Комментарии (2)

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сегодня, 10:53
А главарей банды не нашли получается?
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Александр Н.
сегодня, 08:35
Да хотя бы так,главных организаторов трудно достать так хотя бы прервать цепочку,а курьер знала на что шла нисколько не жалко.
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