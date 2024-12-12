Сегодня в Липецке: тайная история человеческих глаз, игнор работодателя и наш новый проект – как увеличить зарплату

Липчан ждут открытие новой выставки в музее, кино и потепление на улице.

Днём в Липецке от +16 до +18 градусов и без существенных осадков.









– пер. Зегеля, 1а.









– п. Казинка.









Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









В 15:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится торжественное «Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне…» (6+).









В 13:00 в библиотеке им. И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) можно будет узнать и про ещё одного известного поэта, но с несколько необычной стороны «Фёдор Иванович Тютчев – дипломат Российской империи» (12+).









"Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые", - это тоже Тютчев.

В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится очередное бесплатное занятие по английскому языку с преподавателем Юлией Кузнецовой (12+).









История о молодом учёном, изучающем эволюцию человеческих глаз, чьё исследование приводит к невероятным открытиям, связывающим науку, память и духовность.









Кадр из фильма

В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится концерт «Пусть в сердце молодость поёт» (12+).













Фото vk.ru

С 8:00 до 14:00 очередная продуктовая ярмарка будет работать на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) (6+).









Младший персонал пропускает уже назначенные встречи в 35% случаев, линейные менеджеры и специалисты – в 18%, а самыми пунктуальными остаются руководители. Лишь 8% претендентов на начальственные должности пропускают собеседования.









Сегодня речь пойдёт о заработках менеджеров по продажам и менеджером по работе с клиентами. По данным сервиса, за 9 месяцев 2026 года доходы здесь в среднем составили 103 300 рублей. Заработок может и возрасти. Так, при наличие проектных продаж вознаграждение растёт до 158 300 рублей, а управление работой с ключевыми клиентами увеличивает зарплату до 153 100 рублей.







