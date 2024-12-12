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58 минут назад

Сегодня в Липецке: тайная история человеческих глаз, игнор работодателя и наш новый проект – как увеличить зарплату

Липчан ждут открытие новой выставки в музее, кино и потепление на улице.

Второй визит золотой осени

Днём в Липецке от +16 до +18 градусов и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. Зегеля, 17, 23а;
– ул. Крупской, 7, 16;
– ул. Октябрьская, 53;
– ул. Островского, 13, 15;
– ул. Парковая, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13;
– ул. Суворова, 1;
– пр–т Мира, 22;
– пер. Зегеля, 1а.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Волжской, Леваневского, Лермонтова, Озёрной, Островского, Пляжной, Санитарной.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. 2-я Крымская, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 16а;
– ул. А. Ладыгина;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. Верхняя;
– ул. Д. Писарева;
– ул. им. Кирова д. 15, 17, 19а, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31, 33, 35;
– ул. Локомотивная, 11, 63;
–ул. Пригородная;
– ул. С. Шаумяна, 4, 22;
– ул. Череповецкая, 17;
– п. Казинка.

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Пробки

Машин на улицах стало меньше, но заторы всё ещё иногда попадаются на пути. Чтобы не застрять на дороге, лучше заранее сверять маршрут с «Яндекс-картами».


Бензина, ну хоть капельку!

Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports передавать данные о наличие топлива в Липецке. Зато предупредит о ситуации с горючим в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Наше всё

В 15:00 в Липецком областном краеведческом музее состоится торжественное «Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне…» (6+).

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Картины, посвященные жизни и творчеству солнца русской поэзии А. С. Пушкина. Для нашего региона эта выставка особенно актуальна. Помните, как Липецкая область претендовала на статус прародины поэта и конкурировала с Африкой. Хотя на лице гениального автора написана всё же Африка…
В экспозиции много работ липецкого художника Виктора Лузанова из серии «Из родословной А.С. Пушкина». Лузанов писал картины не только из жизни Пушкина, но и его родни, преимущественно всё-таки липецкой.

Поэт и дипломат

В 13:00 в библиотеке им. И.А. Бунина (ул. Студенческий городок, 11а) можно будет узнать и про ещё одного известного поэта, но с несколько необычной стороны «Фёдор Иванович Тютчев – дипломат Российской империи» (12+).

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"Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые", - это тоже Тютчев. 

Он писал: «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Люблю грозу в начале мая», окончил словесное отделение Московского университета, но работал дипломатом. В 1822 году был направлен в Мюнхен, где провёл более 20 лет. Об этой стороне жизни поэта и влиянии на его творчество и пойдёт разговор сегодня.

А вы знакомы с Irregular verbs?

В 17:30 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) состоится очередное бесплатное занятие по английскому языку с преподавателем Юлией Кузнецовой (12+).

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Ученики продолжат изучение времени «Past Simple» и начнут знакомство с « Irregular verbs». Рекомендовано для детей с 14 лет.

Кино

В 18:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) устроят показ фильма «Я - начало». США, 2014. Фантастическая мелодрама. Режиссёр Майк Кэхилл (18+).

История о молодом учёном, изучающем эволюцию человеческих глаз, чьё исследование приводит к невероятным открытиям, связывающим науку, память и духовность.

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Кадр из фильма

В ролях: Майкл Питт, Брит Марлинг, Астрид Берже-Фрисби.

Не стареют душой…

В 15:00 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) состоится концерт «Пусть в сердце молодость поёт» (12+).

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Фото vk.ru

Выступает хор ветеранов Областного Центра культуры, народного творчества и кино. Вход свободный.

Купи еды

С 8:00 до 14:00 очередная продуктовая ярмарка будет работать на площади перед Городским ДК (ул. Коммунистическая, 20) (6+).

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Возможность купить продукцию местных производителей - от продуктов питания до сувениров. Кто-то с помощью таких ярмарок старается сделать припасы на зиму.

Забить на собеседование

40% рабочего персонала, договорившись о собеседовании с работодателем, просто на него не придут, выяснили в SuperJob.

Младший персонал пропускает уже назначенные встречи в 35% случаев, линейные менеджеры и специалисты – в 18%, а самыми пунктуальными остаются руководители. Лишь 8% претендентов на начальственные должности пропускают собеседования.

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А вам доводилось отказываться от встречи в последний момент, не предупредив работодателя? Напишите в комментариях.

Обзор зарплат

Начиная с сегодняшнего выпуска, будем информировать вас о состоянии дел на рынке труда, точнее – на рынке зарплат. Берём профессию и анализируем доход по данным сервиса hh.ru.

Сегодня речь пойдёт о заработках менеджеров по продажам и менеджером по работе с клиентами. По данным сервиса, за 9 месяцев 2026 года доходы здесь в среднем составили 103 300 рублей. Заработок может и возрасти. Так, при наличие проектных продаж вознаграждение растёт до 158 300 рублей, а управление работой с ключевыми клиентами увеличивает зарплату до 153 100 рублей.

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Завтра поговорим о разнорабочих и о том, какие навыки способны увеличить их зарплату.

Дорогие липчане! В нынешнее время особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
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