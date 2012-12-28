В липецком «Тарзан-парке» двухлетнего ребенка ударило током

У малыша — электротравма, ожог руки.



30 мая в парке Победы ударило током двухлетнего малыша.— Провод с вилкой находился без защиты, лежал на земле. Ребенок просто взял его в руку и мы тут же вырвали его у него, — рассказали GOROD48 родные мальчика.Врачи областной детской больницы диагностировали у ребенка ожог III руки степени.В МАУК «Культурные пространства Липецка», в ведении которого находятся все городские парки, GOROD48 сообщили, что инцидент случился на территории частного веревочного городка «Тарзан-парк»:«Насколько нам известно, родители разбираются с предпринимателем. В свою очередь, мы начали собственную проверку этой истории».По словам администратора «Тарзан-парка» Елены, возможно, провод оказался на земле из-за ветра.— Мы сами пока не можем понять, как так вышло. Накануне дул сильный ветер. Возможно, он сбросил на землю электропровод. Нам жаль, что произошел этот несчастный случай. Конечно, мы уже приняли меры, чтобы такое не повторилось. Я лично молюсь о здоровье пострадавшего ребенка. Мы готовы всячески содействовать его родителям. Нам очень хочется помочь этой семье, — сказала Елена GOROD48.