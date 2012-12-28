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Пенсионер обокрал 18-летнего ельчанина

67-летнему мужчине грозит до шести лет колонии.

Ещё 29 мая в Ельце в полицию обратился 18-летний парень с заявлением о краже денег с банковского счёта. За день до этого он оставил барсетку с документами и банковскими картами на лавочке в сквере.

«В краже подозревают не судимого 67-летнего мужчину, который нашёл барсетку и в тот же день стал расплачиваться чужой картой в торговых точках. Всего он потратил 7000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Пенсионер полностью признал свою вину и пообещал возместить ущерб. Его действия квалифицированы по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта), санкции которой — до шести лет лишения свободы.
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Комментарии (3)

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Александр Н.
6 минут назад
Жизни прожил,а ума не нажил.
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Ну, Ну..
15 минут назад
Заголовок наше всё! Господи, нашел пенсионер карточку, продуктов накупил ( и то, что прям можно деликатесного купить? просто продуктовый набор на неделю), бутылочку на распивку. Еще и не понятно, как ему 7 тыс хватило, наверное из своих добавил. Понять, простить (тем более, что полностью признал свою вину и пообещал возместить ущерб) и отпустить.
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Ленон
34 минуты назад
Еще живо старое поколение с моральными принципами. А ведь мог и бритвочкой полоснуть !
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