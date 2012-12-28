Пенсионер обокрал 18-летнего ельчанина

67-летнему мужчине грозит до шести лет колонии.

Ещё 29 мая в Ельце в полицию обратился 18-летний парень с заявлением о краже денег с банковского счёта. За день до этого он оставил барсетку с документами и банковскими картами на лавочке в сквере.«В краже подозревают не судимого 67-летнего мужчину, который нашёл барсетку и в тот же день стал расплачиваться чужой картой в торговых точках. Всего он потратил 7000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Пенсионер полностью признал свою вину и пообещал возместить ущерб. Его действия квалифицированы по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта), санкции которой — до шести лет лишения свободы.