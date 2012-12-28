17-летнего липчанина подозревают в содействии телефонным мошенникам, совершившим 300 000 звонков
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сегодня, 09:34
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Пенсионер обокрал 18-летнего ельчанина
67-летнему мужчине грозит до шести лет колонии.
«В краже подозревают не судимого 67-летнего мужчину, который нашёл барсетку и в тот же день стал расплачиваться чужой картой в торговых точках. Всего он потратил 7000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Пенсионер полностью признал свою вину и пообещал возместить ущерб. Его действия квалифицированы по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счёта), санкции которой — до шести лет лишения свободы.
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