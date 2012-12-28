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Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах
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25 минут назад

Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах

Один бросил в машину бутылку, второй — сбил на чужом автомобиле зеркало.

Два однотипных уголовных дела о повреждении чужого имущества возбудили липецкие полицейские: пешеходы повредили проезжавшие мимо них автомобили. 

22 мая на улице Стаханова 45-летний липчанин бросил в машину стеклянную бутылку. 

— Обвиняемый решил, что проезжающий мимо автомобиль не собирается пропускать его и его товарищей, тогда он решил его остановить бросив стеклянную бутылку, — рассказали в полиции. 

Владелец машины оценил свой ущерб в  119 тысяч рублей.

А 8 мая на улице Гагрина 25-летний житель Добринского района повредил боковое зеркало «Митсубиси» 40-летней женщины. Ущерб составил около 144 тысяч рублей. 

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Свои действия парень объяснил ссорой с девушкой. 

 — Он решил выместил обиду на проезжавшем автомобиле, — сообщили в областном управлении МВД.

повреждение имущества
хулиганство
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