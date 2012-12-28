Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Происшествия
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25 минут назад
Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах
Один бросил в машину бутылку, второй — сбил на чужом автомобиле зеркало.
22 мая на улице Стаханова 45-летний липчанин бросил в машину стеклянную бутылку.
— Обвиняемый решил, что проезжающий мимо автомобиль не собирается пропускать его и его товарищей, тогда он решил его остановить бросив стеклянную бутылку, — рассказали в полиции.
Владелец машины оценил свой ущерб в 119 тысяч рублей.
А 8 мая на улице Гагрина 25-летний житель Добринского района повредил боковое зеркало «Митсубиси» 40-летней женщины. Ущерб составил около 144 тысяч рублей.
Свои действия парень объяснил ссорой с девушкой.
— Он решил выместил обиду на проезжавшем автомобиле, — сообщили в областном управлении МВД.
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