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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области станет теплее
Погода останется сухой.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днём — от +14 до +19.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — от +8 до +10, днём — от +16 до +18 градусов.
День 7 октября стал самым тёплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 7 градусов мороза.
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