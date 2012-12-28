В Липецкой области станет теплее

Погода останется сухой.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 11–15 градусов тепла, что на 3–6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 октября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днём — от +14 до +19.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью — от +8 до +10, днём — от +16 до +18 градусов.День 7 октября стал самым тёплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 7 градусов мороза.