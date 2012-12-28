Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
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Происшествия
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сегодня, 13:08
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50-летний мужчина поиграл в войнушку и стал фигурантом дела о хулиганстве
Он ранил из пневматического ружья случайную прохожую.
Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. За подобное деяние Уголовный кодекс предусматривает штраф в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.
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