50-летний мужчина поиграл в войнушку и стал фигурантом дела о хулиганстве

Он ранил из пневматического ружья случайную прохожую.



Осенью прошлого года 50-летний мужчина гостил у знакомого в Задонске, увидел у него пневматическое ружье и решил опробовать его из окна. При этом стрелял он в сторону городского парка и попал в 57-летнюю женщину.Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. За подобное деяние Уголовный кодекс предусматривает штраф в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.