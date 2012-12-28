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Происшествия
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57 минут назад
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Приставший к девочкам в Нижнем парке пенсионер арестован
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц».
Напомним, ещё 8 июня по соцсетям разлетелось видео из Нижнего парка, на котором пожилой мужчина откровенно приставал к школьницам. Он подошёл девочкам-подросткам и предлагал интим в кустах за пиво. Девочкам удалось убедить пенсионера, что они согласны, а когда тот пошёл в магазин — школьницы убежали. Весь диалог с мужчиной подростки сняли на телефон.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц».
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