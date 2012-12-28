Липчанина жестоко избили ночью у кафе «Бархат»: дело направлено в суд

Избитый стал хуже видеть, а его лицо оказалось обезображено.

Прокуратура Октябрьского района Липецка утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (по пункту «д» части второй статьи 111 УК РФ).Этот конфликт произошёл 8 декабря прошлого года около часа ночи у кафе «Бархат» на улице Эдуарда Белана в Липецке.По данным следствия, пьяный липчанин беспричинно нанес своему оппоненту не менее 11 ударов руками и ногами по голове и телу.«Потерпевшему диагностировали множественные травмы, которые также повлекли снижение остроты зрения и значительную утрату трудоспособности. На теле мужчины остались кровоподтеки и ссадины, а на месте раны на лбу образовался рубец. Экспертиза пришла к выводу: здоровью избитого нанесён тяжкий вред, в том числе было неизгладимо обезображено лицо», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.