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Общество
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сегодня, 16:28
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Липчанина жестоко избили ночью у кафе «Бархат»: дело направлено в суд
Избитый стал хуже видеть, а его лицо оказалось обезображено.
Этот конфликт произошёл 8 декабря прошлого года около часа ночи у кафе «Бархат» на улице Эдуарда Белана в Липецке.
По данным следствия, пьяный липчанин беспричинно нанес своему оппоненту не менее 11 ударов руками и ногами по голове и телу.
«Потерпевшему диагностировали множественные травмы, которые также повлекли снижение остроты зрения и значительную утрату трудоспособности. На теле мужчины остались кровоподтеки и ссадины, а на месте раны на лбу образовался рубец. Экспертиза пришла к выводу: здоровью избитого нанесён тяжкий вред, в том числе было неизгладимо обезображено лицо», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.
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