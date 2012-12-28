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сегодня, 16:28
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Липчанина жестоко избили ночью у кафе «Бархат»: дело направлено в суд

Избитый стал хуже видеть, а его лицо оказалось обезображено.

Прокуратура Октябрьского района Липецка утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (по пункту «д» части второй статьи 111 УК РФ).

Этот конфликт произошёл 8 декабря прошлого года около часа ночи у кафе «Бархат» на улице Эдуарда Белана в Липецке.

По данным следствия, пьяный липчанин беспричинно нанес своему оппоненту не менее 11 ударов руками и ногами по голове и телу.

«Потерпевшему диагностировали множественные травмы, которые также повлекли снижение остроты зрения и значительную утрату трудоспособности. На теле мужчины остались кровоподтеки и ссадины, а на месте раны на лбу образовался рубец. Экспертиза пришла к выводу: здоровью избитого нанесён тяжкий вред, в том числе было неизгладимо обезображено лицо», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.
конфликт
побои
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
кто то сказал
31 минуту назад
культурная столица
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Исключение
39 минут назад
Бархат удивительная сеть которой в ночное время разрешено торговать крепким алкоголем (водка, коньяк и тп). В связи с чем такие преференции? И не кому до них дела нет.
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Гость
сегодня, 18:04
Споили весь город
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Закройте
сегодня, 16:53
Все эти заведения,пусть дома пьют поодиночке,чтобы не дрались...
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александр
сегодня, 17:32
у тебя в подъезде пить будут, те легче станет?
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Зиптон
17 минут назад
у тебя в подъезде пить будут, те легче станет? Верно подметил. Пущай бухают и дерутся у питейных, и в питейных, заведениях
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