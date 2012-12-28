Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Общество
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сегодня, 12:00
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Полноценный отопительный сезон в Липецке может начаться на следующей неделе
А к концу этой — с теплом окажутся все детские сады и школы города.
Главный критерий здесь — погода. По закреплённым в 354-м постановлении правительства РФ правилам отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. На этой неделе, по данным метеорологических сайтов, температура воздуха в Липецке ниже среднесуточных +10 градусов не опустится, однако и тепло в дома попадает не сразу после начала сезона.
Сегодня, кстати, первый день пуска отопления в социальные объекты города. В департаменте образования мэрии говорят, что тепло в первую очередь будет подано в детские сады и в те школы, в которых, по мнению администрации, уже холодно. К концу этой рабочей недели батареи должны стать тёплыми во всех учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта.
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