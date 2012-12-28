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сегодня, 12:00
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Полноценный отопительный сезон в Липецке может начаться на следующей неделе

А к концу этой — с теплом окажутся все детские сады и школы города.

Как стало известно GOROD48, мэрия Липецка планирует начало подачи тепла в многоквартирные дома уже со следующего понедельника, 12 октября.

Главный критерий здесь — погода. По закреплённым в 354-м постановлении правительства РФ правилам отопление включают, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. На этой неделе, по данным метеорологических сайтов, температура воздуха в Липецке ниже среднесуточных +10 градусов не опустится, однако и тепло в дома попадает не сразу после начала сезона.

Сегодня, кстати, первый день пуска отопления в социальные объекты города. В департаменте образования мэрии говорят, что тепло в первую очередь будет подано в детские сады и в те школы, в которых, по мнению администрации, уже холодно. К концу этой рабочей недели батареи должны стать тёплыми во всех учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта.
отопительный сезон
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Комментарии (13)

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Житель
21 минуту назад
Какой отопительный сезон, когда жильцы многих домов сидят уже месяцами без горячей воды . как например дом 97 на улице Гагарина уже три недели без горячей воды. Ни один телефон не работает, только аварийка посоветовала включать бойлер. Не пора ли на это безобразие обратить правоохранительным органам.
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Почему
24 минуты назад
уже не начинать включать отопление? Сейчас понедельник, следующая неделя еще не скоро. Выходит, мерзнуть две недели точно если не более. Считаете на включение три дня. Есть районы в которых все нормально, нет порывов. Включайте!!! У всех разные квартиры и в самом деле холодно. Берегите здоровье граждан!!!
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Елена
34 минуты назад
готовьте свои денежки...
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Елене
17 минут назад
А вы без денег отопливаетемь? Чот 2 что 10 что 20 или 29 все равно за месяц отдай. Вопрос по отоплению и оплаты надо решать на месном уровне, как это решают в других регионах.
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смотритель зоопарка
35 минут назад
база.... дать тепло на две недели в месяце, платежки выставить за месяц)
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Чего ждать?
37 минут назад
Циолковского, 27 года два назад, отопление включили 27 ноября.
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Пока холод -
37 минут назад
не топят. К концу недели потеплеет - и затопят.
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Слесарь
39 минут назад
А трубы успеете зачиканить к этому сроку или как? Навряд ли и отопление дойдет до соц объекты некоторых ( школ, садиков) так как трубы вскрыты а нонцов работ не видно.
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без разницы
41 минуту назад
что 01.10 включат, что 31.10. платить за целый месяц.
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Поэтому
18 минут назад
Надо включать всегда 01.11, когда среднесуточная температура и станет устойчиво ниже +8, судя по прогнозу.
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житель
42 минуты назад
Сегодня понедельник, неделя только началась. Выходит, еще ждать следующую неделю. Получается две недели мерзнуть. Очень плохо! Какая причина уже сейчас не включать отопление? Есть же районы, в которых все нормально и нет восстановления порывов?
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Ха
47 минут назад
По какому принципу включают отопление в Москве? Наверное по принципу заботы о жителях и их здоровье. Что мешает сделать так в Липецке? Неужели это постановление вам запрещает подачу тепла не дожидаясь изменение еще в 2 градуса? Может быть просто коммунальщики не готовы к сезону и ищут кучу оправданий?
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