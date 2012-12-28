В Данкове у фонтана нашли девочку в пижаме

Девочку уже передали родителям.

В Данкове у фонтана обнаружили маленькую девочку в пижаме, которая гуляла одна.— Ужас, ей лет пять на вид, что угодно могло случиться с девочкой на улице, — возмутились авторы фото.Очевидцы решили, что ребёнок сбежал из дома или детского сада и обратились в полицию.— Сотрудники полиции оперативно установили личность девочки и местонахождение её родителей — они были неподалёку от места обнаружения ребёнка. С девочкой всё хорошо, она передана законным представителям, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.