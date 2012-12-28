Липецкая вечЁрка: уничтоженные БПЛА, погибший квадроциклист и арест пристававшего к девочкам пенсионера
Происшествия
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сегодня, 14:42
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В Данкове у фонтана нашли девочку в пижаме
Девочку уже передали родителям.
— Ужас, ей лет пять на вид, что угодно могло случиться с девочкой на улице, — возмутились авторы фото.
Очевидцы решили, что ребёнок сбежал из дома или детского сада и обратились в полицию.
— Сотрудники полиции оперативно установили личность девочки и местонахождение её родителей — они были неподалёку от места обнаружения ребёнка. С девочкой всё хорошо, она передана законным представителям, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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