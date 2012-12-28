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сегодня, 14:42
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В Данкове у фонтана нашли девочку в пижаме

Девочку уже передали родителям.

В Данкове у фонтана обнаружили маленькую девочку в пижаме, которая гуляла одна.

— Ужас, ей лет пять на вид, что угодно могло случиться с девочкой на улице, — возмутились авторы фото.

Очевидцы решили, что ребёнок сбежал из дома или детского сада и обратились в полицию.

— Сотрудники полиции оперативно установили личность девочки и местонахождение её родителей — они были неподалёку от места обнаружения ребёнка. С девочкой всё хорошо, она передана законным представителям, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
дети
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Комментарии (3)

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Лиза
14 минут назад
А почему родители не смотрели за своим ребёнком?
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Мать-и-мачеха
35 минут назад
Пижамная вечеринка? Родители тоже были в пижамках?
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Это Вы обшиблись.
43 минуты назад
Сейчас такое носют (типа - модно) и на улице тоже.
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