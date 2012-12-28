Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
Компания «Мовиста» будет платить по 10 000 рублей за каждый день просрочки трамвайной концессии
Металлург, спасатель, двое полицейских, водитель трамвая, врач, артист, музыкант и патологоанатом
Происшествия
500
22 минуты назад
2
Происшествие в парке Победы: возбуждено уголовное дело
«По данным следствия, вечером 30 мая 2025 года во время прогулки на территории веревочного городка, расположенного в парке Победы Липецка, двухлетний малыш получил ожог руки и электротравму. Ребенок взял в руку провод, находившийся под электрическим напряжением», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета РФ.
Напомним, в областной детской больнице у ребенка диагностировали ожог руки III степени.
0
2
0
0
0
Комментарии (2)