Обманутой мошенниками женщине вернут полмиллиона рублей

Деньги поступили на счёт ельчанина.

Елецкий районный суд взыскал 515 тысяч рублей неосновательного обогащения с местного жителя, получившего деньги обманным путем.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили её перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет. Потерпевшая обратилась в полицию, и в ходе расследования вышли на получателя денег. Теперь ему придётся не только вернуть полмиллиона, но и заплатить государственную пошлину в 15 тысяч рублей.