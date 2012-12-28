Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Происшествия
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сегодня, 17:08
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Обманутой мошенниками женщине вернут полмиллиона рублей
Деньги поступили на счёт ельчанина.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили её перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет. Потерпевшая обратилась в полицию, и в ходе расследования вышли на получателя денег. Теперь ему придётся не только вернуть полмиллиона, но и заплатить государственную пошлину в 15 тысяч рублей.
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