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сегодня, 14:08
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Лошадь в Данкове повредили ветер и двое подростков

Уши оторвали во время фотографирования.

В минувшие выходные глава Данковского района Валерий Фалеев сообщил, что в Данкове в сквере на стыке улиц Карла Маркса и Урицкого  вандалы оборвали уши белоснежной лошади, символизирующей традиции казачества.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Данковский» установили обстоятельства повреждения арт-объекта. По записям камер уличного наблюдения полицейские установили, что в июне скульптура была повреждена дважды: 2 июня сильным ветром, а спустя несколько дней конструкцию повредили двое подростков.

«Полицейскими установлена личность всех участников инцидента, опрошены свидетели и очевидцы. В настоящее время продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
хулиганство
вандализм
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
ттт
7 минут назад
а то что "арт объект" чуть не покалечил ребенка это как бы ничего? может надо как то попрочней объекты делать или думаете где то есть ребенок который не захочет посидеть на лошадке? Объект по факту ловушка для ребенка, причем опасная для жизни ловушка - установившие достойны уголовного дела.
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Да, ветра
7 минут назад
у нас нынче сильные!
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Геша
9 минут назад
Найти лошадиные уши и пришить вандалам пускай так и ходят
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Что это за лошадь
10 минут назад
Что у неё от ветра и фотографий уши отвалились?
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нынешние
24 минуты назад
дети очень избалованы в обеспеченных семьях, ничего жизнь еще даст сурпризы
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О как
31 минуту назад
"Полицейскими установлена личность всех участников инцидента, опрошены свидетели и очевидцы" То бишь не тот ветер задержали для освидетельствования?
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000
37 минут назад
Пацан на спину шмякнулся. Значит лошадь "не соответствовала требованиям безопасности";) Пацана штрафуем за вандализм, администрацию - за то, что он чуть не убился, родителей - и за то, и за другое.
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аналитик
41 минуту назад
Что это за конструкция .которую ветер может повредить . ? или это болтология .чтобы отщепенцев выгородить. где воспитание ?
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парторг
47 минут назад
Эффективные даже памятник нормальный сделать не могут, все из пены и палок. В СССР такого не было.
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ахаха
47 минут назад
Задержанных полицией в Липецкой области "цыганских баронов" уже отпустили
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