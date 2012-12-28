Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
Компания «Мовиста» будет платить по 10 000 рублей за каждый день просрочки трамвайной концессии
Металлург, спасатель, двое полицейских, водитель трамвая, врач, артист, музыкант и патологоанатом
Общество
402
сегодня, 14:08
10
Лошадь в Данкове повредили ветер и двое подростков
Уши оторвали во время фотографирования.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Данковский» установили обстоятельства повреждения арт-объекта. По записям камер уличного наблюдения полицейские установили, что в июне скульптура была повреждена дважды: 2 июня сильным ветром, а спустя несколько дней конструкцию повредили двое подростков.
«Полицейскими установлена личность всех участников инцидента, опрошены свидетели и очевидцы. В настоящее время продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
0
0
0
1
5
Комментарии (10)