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Общество
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сегодня, 14:07
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«SOS! Угроза обрушения и пожара в жилом доме»
Подвал дома на Катукова, 40 заливает уже несколько лет. Жильцы дома во всем винят коммунальщиков.
Через систему вентиляции и щели зловоние проникает в квартиры. По стенам первых этажей стекает конденсат. От сырости разрушается отделка, вздуваются полы, отклеиваются обои, на стенах и потолках появляется черная плесень. На первом этаже у лифта, постоянно скапливается лужа горячей воды, и пол под ней деформировался.
Но особенно тревожит жильцов дома состояние общедомового электрощита, сырость может привести к корот кому замыканию, а там недалеко и от пожара.
В попытках спасти дом его жильцы неоднократно обращались в аварийно-диспетчерскую службу и управляющую компанию ООО «Домком».
В «РИР-Энерго», прокуратуру области и жилищную инспекцию. Все, что они узнали — подвал топит из теплотрассы. Но причину потопа так никто и не устранил.
«Мы живем на пороховой бочке. Просим помочь сдвинуть эту стену чиновничьего равнодушия», — написали жильцы дома GOROD48.
В Липецком филиале «РИР-Энерго» нам рассказали, что работники компании сейчас определяют точное место порыва теплосети. Затем начнется ремонт трубопровода.
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