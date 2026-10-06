«SOS! Угроза обрушения и пожара в жилом доме»

Подвал дома на Катукова, 40 заливает уже несколько лет. Жильцы дома во всем винят коммунальщиков.

Несколько лет подряд подвал дома № 40 на улице Катукова заливает горячей водой. Из-за этого подъезды пропитались запахами канализации и сырости.Через систему вентиляции и щели зловоние проникает в квартиры. По стенам первых этажей стекает конденсат. От сырости разрушается отделка, вздуваются полы, отклеиваются обои, на стенах и потолках появляется черная плесень. На первом этаже у лифта, постоянно скапливается лужа горячей воды, и пол под ней деформировался.Но особенно тревожит жильцов дома состояние общедомового электрощита, сырость может привести к корот кому замыканию, а там недалеко и от пожара.В попытках спасти дом его жильцы неоднократно обращались в аварийно-диспетчерскую службу и управляющую компанию ООО «Домком».В «РИР-Энерго», прокуратуру области и жилищную инспекцию. Все, что они узнали — подвал топит из теплотрассы. Но причину потопа так никто и не устранил.«Мы живем на пороховой бочке. Просим помочь сдвинуть эту стену чиновничьего равнодушия», — написали жильцы дома GOROD48.В Липецком филиале «РИР-Энерго» нам рассказали, что работники компании сейчас определяют точное место порыва теплосети. Затем начнется ремонт трубопровода.