Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Говорит Липецк
1646
сегодня, 13:09
29
Что, на ваш взгляд, подорожало ощутимее всего?
Наши респонденты говорили о продуктах, услугах ЖКХ, бензине, недвижимости, лекарствах. Никто не похвастался существенным увеличением зарплаты.
Также горожане говорили о подорожавшей недвижимости (как при покупке, так и при аренде), бензине и лекарствах.
Были и такие, кто роста цен не заметил. А один из прохожих неожиданно назвал самый подешевевший товар — совесть.
17
4
15
0
3
Комментарии (29)