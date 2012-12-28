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Говорит Липецк
1646
сегодня, 13:09
29

Что, на ваш взгляд, подорожало ощутимее всего?

Наши респонденты говорили о продуктах, услугах ЖКХ, бензине, недвижимости, лекарствах. Никто не похвастался существенным увеличением зарплаты.

Цены в последнее время, кажется, не останавливаются в забеге вверх. GOROD48 спросил у липчан: «Что, на ваш взгляд, подорожало ощутимее всего?» Самыми частыми стали ответы: ЖКХ и продукты.

Также горожане говорили о подорожавшей недвижимости (как при покупке, так и при аренде), бензине и лекарствах.

Были и такие, кто роста цен не заметил. А один из прохожих неожиданно назвал самый подешевевший товар — совесть.
Говорит Липецк
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Комментарии (29)

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Анна
сегодня, 17:35
Дорогие: транспорт, лекарства, продукты, услуги ЖКХ, сантехника и все для нее, услуги парикмахера, слесаря и электрика, церковные услуги и похоронные, дорогие концерты и театр, и туризм, которые в корзину не входят, хотя живем в цивилизованном государстве. Или это изначально народу не нужно?
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Анна
сегодня, 17:51
Вот и судите как мы хорошо живем. Многое не упомянуто, и многим что написано, особенно последними в комментарии вообще не пользуемся. Последний раз ходили на концерт в 2013 г на день строителя на стадион бесплатно.
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Цыганский Барон
сегодня, 16:14
Судя по ролику молодежи совсем нет в этом городе ?
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Узкая
сегодня, 16:58
Молодёжь на учёбе, это ваши беспризорники круглый год на улице
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Крит
сегодня, 16:13
Подорожало всё! Кроме зарплат,даже индексацию бедным госслужащим не могут сделать 4% жалких
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Ох ох
сегодня, 15:37
Теперь за некоторыми опрашиваемыми могут придти
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69
сегодня, 15:37
Ну, все ясно, ничего не знаю, это все жена, а я , белый и пушистый и ..... Хохот! Вот это да!
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Правда
сегодня, 15:29
Люди запуганы,сами говорят,и головой крутят,никто их там не подслушивает.
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Г-жа
сегодня, 15:11
Мужчина в интервью, которые ничего не знают, ничего не заметили, вам можно только позавидовать, живете с детской позиции, а в роли мамки жена, которая знает сумму всех платежей по ЖКХ и цены продуктовой корзины. Че-т там где-то происходит, а я и знать не хочу
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Олег
сегодня, 15:21
да ,альфонс ,каких в городе куча..
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Прохожий
сегодня, 15:04
А нельзя задать вопрос - что подешевело и услышать тишину. Кто из роддома - того все устраивает, кто живет долго, видел много - только все дорожает, только не всем в Липецке с Московской зарплатой везет
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Г-жа
сегодня, 15:03
Некоторые мужчины в интервью в сказке живут: «Ничего не знаю, ничего не ощутил, да все нормально, жена все знает» вот это уровень ответственности и вовлеченности, можно позавидовать слонячей коже и непробиваемости, все вокруг фиолетово. Тут каждый день походы в магазин минус 5000 р, а через неделю это будет минус 6000. Скоро за воздух будем платить
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Гость
сегодня, 15:55
Что вы там каждый день на 5000 из магазина съедаете? Хватит молоть чушь!
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Запросто
сегодня, 16:48
Что вы там каждый день на 5000 из магазина съедаете? Хватит молоть чушь! Все зависит от числа членов семьи, у нас тоже около 4 тысяч пакет продуктов в день, а в выходные закуп на 10 с бытовой химией
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Animal planet.
53 минуты назад
Все зависит от числа членов семьи, у нас тоже около 4 тысяч пакет продуктов в день, а в выходные закуп на 10 с бытовой химией Делись давай,что вы там такое покупаете и едите за 5000 тысяч каждый день????
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Пенсионер
сегодня, 14:59
Надо поднять проезд до 100 р . А то что-то цена за проезд отстаёт от инфляции и бензина с дизелем .
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