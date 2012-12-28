Наши респонденты говорили о продуктах, услугах ЖКХ, бензине, недвижимости, лекарствах. Никто не похвастался существенным увеличением зарплаты.

Цены в последнее время, кажется, не останавливаются в забеге вверх. GOROD48 спросил у липчан: «Что, на ваш взгляд, подорожало ощутимее всего?» Самыми частыми стали ответы: ЖКХ и продукты.Также горожане говорили о подорожавшей недвижимости (как при покупке, так и при аренде), бензине и лекарствах.Были и такие, кто роста цен не заметил. А один из прохожих неожиданно назвал самый подешевевший товар — совесть.