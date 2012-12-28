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сегодня, 12:21
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Олегу Донских зачитывают обвинительное заключение

Уголовное дело бывшего чиновника насчитывает 200 томов.

Сегодня в Правобережном суде Липецка начался процесс по делу бывшего начальника областного управления сельского хозяйства и чиновника Минсельхоза России Олега Донских.





В суд Олега Донских привели под конвоем. Перед началом процесса он захотел поговорить с адвокатами: липецким Евгением Худяковым и московским Димом Юнусовым.



Напомним, Олега Донских сотрудники ФСБ задержали год назад в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска. Суд заключил его под стражу на время следствия по обвинению в девяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).

Олегу Донских вменяют серию афер с ущербом более 2,5 миллиарда рублей. В ходе предварительного следствия установлено, что с 2007 по 2009 год он, вместе с сообщниками через подконтрольные им фирмы похитил кредиты, выданные АО «Россельхозбанк». Кроме того, участники группы завладели средствами, полученными от «Росагролизинга» для строительства в Липецкой области спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники преступления — липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский — задержаны и в 2017 году и уже осуждены: на 9 лет и 11,5 года заключения.



Сегодня в суде читали обвинительное заключение по делу Донских. Присутствовал представитель «Россельхозбанка». Представитель «Росагролизинга» попросил рассматривать дело без его участия.

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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Нонка
37 минут назад
Во-ум один!На зоне найдут занятие !Где деньги -Зин?
Ответить
Бастрыкин
39 минут назад
Надо ещё весь депутатский корпус прошерстить
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гость
48 минут назад
Вообще то организованная преступность не имеет сроков давности
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А шо
50 минут назад
Так мало замешанных.А где верхушка?
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Колян
сегодня, 12:34
На 500 рублей оштрафуют.
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Спрутс
сегодня, 12:32
Лишь бы по давности не обмыли
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