Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»
Происшествия
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сегодня, 12:21
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Олегу Донских зачитывают обвинительное заключение
Уголовное дело бывшего чиновника насчитывает 200 томов.
В суд Олега Донских привели под конвоем. Перед началом процесса он захотел поговорить с адвокатами: липецким Евгением Худяковым и московским Димом Юнусовым.
Напомним, Олега Донских сотрудники ФСБ задержали год назад в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска. Суд заключил его под стражу на время следствия по обвинению в девяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).
Олегу Донских вменяют серию афер с ущербом более 2,5 миллиарда рублей. В ходе предварительного следствия установлено, что с 2007 по 2009 год он, вместе с сообщниками через подконтрольные им фирмы похитил кредиты, выданные АО «Россельхозбанк». Кроме того, участники группы завладели средствами, полученными от «Росагролизинга» для строительства в Липецкой области спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники преступления — липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский — задержаны и в 2017 году и уже осуждены: на 9 лет и 11,5 года заключения.
Сегодня в суде читали обвинительное заключение по делу Донских. Присутствовал представитель «Россельхозбанка». Представитель «Росагролизинга» попросил рассматривать дело без его участия.
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